影／投資房地產差點踩雷 彰化警銀勸說終保住千萬積蓄

▲投資房地產差點踩雷，彰化警銀勸說終保住千萬積蓄。（圖／彰化警方提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】彰化市一名42歲楊姓女子昨（8）日上午前往銀行準備匯出高達新台幣1,000萬元，稱欲投資親友介紹的房地產，行員機警察覺有異通報警方，經員警到場查證，發現全程僅憑口頭約定、無任何投資文件，研判為假房地產投資詐騙手法，在警方與行員耐心勸說下，女子及時打消匯款念頭，成功守住鉅額積蓄。

彰化縣警察局彰化分局民族路派出所警員蘇冠鴻及周宛萱獲報到場了解後，發現楊女不僅無法提供父親友人的完整身分資料，且沒有任何投資契約或文件，全憑「口頭約定」。警方一聽立刻判定與近期常見的「假房地產投資」詐騙手法高度相符。警方立即向楊女說明詐騙手法與真實案例，在警方與行員耐心勸導下，楊女終於逐漸意識到其中的可疑之處，當場打消匯款念頭，成功保住了自己辛苦積蓄。

彰化分局呼籲，在進行高額投資時，一定要詳細核實對象身分、仔細審閱契約內容，如遇可疑投資邀約，請立即撥打165反詐騙專線或就近向派出所求證，以免成為詐騙的受害者。