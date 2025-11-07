影/「投」文字D？南投草屯現輪椅伯「飆車」 恐吃4100元罰單

街頭交通狀況千奇百怪，最近有民眾在南投縣草屯鎮一帶目擊超狂1幕，有位中年男子「駕駛」改裝過的電動輪椅上路，引發網友關注。警方則提醒，此舉已經違反2項規定，最高可開罰共4100元。

有民眾在南投縣草屯鎮路上目擊1名中年男子將電動輪椅「開」上馬路。（圖／Threads@accurist_授權提供）

目擊者在Threads分享這段影片，從畫面可見，南投草屯出現1位中年男子乘電動輪椅在馬路上「奔馳」，轉彎也沒難倒他，就這樣一直「開」到敦和路一帶。超狂畫面讓該名目擊民眾備感驚訝，直呼「阿北直接給我在大馬路上飆輪椅有夠窺賊 （crazy）」！

畫面拍到「車主」順利轉彎進入另1條馬路。（圖／Threads@accurist_授權提供）

這段畫面吸引許多網友留言討論，「這是真的追不上阿公」、「感覺可以參加F1比賽」、「飆得比機車還快」、「這樣算不算一種超速」、「他加裝方向燈後照鏡的話我就沒意見了」、「他速度比我開車還快」。甚至有網友為影片搭配動漫《頭文字D》的主題曲〈Deja Vu〉和線上遊戲《跑跑卡丁車》的音樂，讓這樁新奇畫面成了真人版「『投』文字D」。

不過警方不建議民眾隨便效仿，據《ETtoday新聞雲》報導，南投草屯警分局回應稱，該起市區疑似電動輪椅飆速事件，因電動輪椅改裝、輪椅未在人行道上使用，此舉違反《道路交通管理處罰條例》第32條之1、第78條第1項第2款規定，可分別開罰1200元至3600元及500元。

