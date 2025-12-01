(影) 抵制川普！共和黨第6議員退選 還有人遭選民噓、摩根大通拒捐款白宮

[Newtalk新聞]

美國近期出現多起內部動盪，六位共和黨議員宣布不再尋求連任、社區集體抗議、企業募款活動暫緩等，顯示國內抵制總統川普政策現象不斷。





德州第 22 選區共和黨眾議員尼爾斯（Troy Nehls）於 11 月 29 日正式宣布將退出 2026 年中期選舉，成為近期第 6 位退選的共和黨議員。尼爾斯過去是川普的忠實盟友，曾公開穿戴支持川普的服裝，但家庭考量及黨內壓力促使他作出此決定。57 歲的尼爾斯自 2021 年起代表德州第 22 國會選區，該選區包括休斯頓西南部的郊區地帶。

廣告 廣告





此外，愛荷華州共和黨眾議員米克斯（Mariannette Miller-Meeks）在鎮廳會議中遭群眾頻頻噓聲與抗議，選民對政府關門、通脹以及農業成本上升等問題的不滿，凸顯基層對黨內分裂的不耐。分析人士認為，這一波退選潮將對 2026 年中期選舉構成嚴重挑戰，也顯示共和黨內反川普派與支持川普派的緊張局勢。





在另一端的明尼蘇達州，索馬里社群近期積極集結，持續抗議川普政策，社群成員高喊「Manta Manta」，強調團結與對社區的貢獻。然而，外界指控索馬里裔居民涉及多起福利詐欺，包括餐食補助詐騙案、兒童自閉症補助詐騙，以及住房援助詐騙，部分資金經由哈瓦拉網絡匯回索馬利亞，甚至流向基地組織分支 Al-Shabaab。聯邦調查指出，明尼蘇達州在州長華茲（Tim Walz）任內，福利系統詐欺總額達數十億美元，超過 400 名社福部門員工曾指控州政府忽略警告並打壓舉報者，凸顯系統性漏洞及政治選票策略爭議。





美國明尼蘇達州州長華茲（Tim Walz）。 圖：翻攝自 X @DisavowTrump20





同時，華茲呼籲川普公開其 10 月的 MRI 檢查結果，原因是川普近期多次發表不連貫言論。沃爾茲批評川普「身體衰退」，川普則回應檢查結果「完美」並同意公開，但表示不清楚掃描部位。此事件在兩黨之間引發爭議，支持者關注川普健康，反對者則將焦點轉向沃爾茲州內福利詐欺案，凸顯美國政治中領導人健康議題的敏感性。





企業界對川普募款活動也採取審慎態度。摩根大通銀行執行長戴蒙（Jamie Dimon）於 11 月 30 日公開表示，該行拒絕向川普白宮宴會廳翻新計畫捐款，理由是擔心下一任司法部將捐款視為「收買」並引發法律調查。其他科技巨頭如亞馬遜、蘋果和谷歌則有部分捐款行為，但金融機構大多保持距離，凸顯企業在政治捐款上的分歧與謹慎。





摩根大通銀行執行長戴蒙（Jamie Dimon）。 圖：翻攝自 X @MeidasTouch

查看原文

更多Newtalk新聞報導

馬杜洛逃了? 川普禁航令發威 連俄機都怕 美參議員警告戰爭恐代價高昂

共抗中國! 日要賣菲「03式地對空導彈」兩國非正式磋商 北京嗆聲了....