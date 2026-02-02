影/拉電給台積電使用！高雄台電怪手側翻倒地 遭勒令停工

高雄中華一路靠近大順一路路口今（2）日下午發生怪手側翻事故。該路段為台電配合台積電進駐楠梓所進行的線路工程，怪手疑似未注意路面坑洞，整輛車側翻橫躺在馬路中央，所幸事發當下鄰近車道未有車輛經過，未造成人員傷亡。

怪手未注意坑洞側翻橫躺馬路，高雄中華一路一度封閉2車道。（圖／翻攝畫面，下同）

警方指出，23歲黃姓駕駛操作怪手時不慎翻覆，已自行脫困，僅有輕微擦傷，因無大礙不願就醫。事故發生後，中華一路北向南方向快車道封閉2線，保留1線快車道及1線慢車道通行，警方於周邊路口協助交通疏導，施工單位也派遣吊車到場排除狀況。

高雄市勞工局表示，該工地進行鋼版樁拔除作業時，雇主未依規定事前調查機械行經路線並整理工作場所，導致怪手翻覆。勞檢處已勒令現場停工，並依違反《職業安全衛生法》第6條第1項規定，將對雇主開罰3萬至30萬元。

