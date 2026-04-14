影/拍下兩條南蛇雙雄交纏打鬥！墾管處技士世界攝影獎奪銀

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

記者高珞曦／綜合報導

精彩瞬間永流傳！墾丁國家公園管理處遊憩服務科技士楊政峰，拍到2條雄性南蛇交纏打鬥，憑這張精彩照片拿下2026世界攝影大獎（The World Grand Prix Photography Awards）春季賽生態組銀牌獎。

墾管處遊憩服務科技士楊政峰以1張2條雄性南蛇打架爭搶地盤的照片，奪得2026世界攝影大獎春季賽生態組銀牌獎。（圖／墾管處楊政峰提供）

楊政峰表示，這張南蛇打架的照片攝於2020年5月，當時他只帶著輕便的卡片相機到風吹沙，當時也不是專程去拍攝，只是恰好路過1處水牛洗澡的水池，他遠遠就看見水面上像是有什麼東西在跳舞，走近一看是2條雄性南蛇因為對方侵入地盤在打架「較量」，甚至打得非常忘我，以至於他走近了也沒被發現，這才讓他有機會從容拍下這幅難得畫面。

廣告 廣告

楊政峰謙虛表示難得拍下雄性南蛇打架的過程。（圖／墾管處楊政峰提供）

楊政峰謙虛說，該比賽得獎的有很多也是華人，而他之前他與同事也遇到類似場景2、3次，只是那時沒能拍下來。一般南蛇打架只有幾分鐘時間，若是一般遊客遇到，也不用太緊張，只要靜靜的觀察或經過即可，無須太過緊張。

與楊政峰同樣任職於遊憩服務科的專員范致儒也表示，楊政峰已在該單位服務十多年，平常楊政峰就會帶大家走訪山林，捕捉大自然的美麗瞬間，專業技術也讓同事們嘆為觀止，大讚即時反應比任何專業設備都重要。

更多中天新聞網報導

跟死神拔河！墾丁妙齡女潛水客「一度失去生命跡象」

墾丁畢旅吃生蠔狂吐瀉！1人驗出雙病毒 衛生局調查出爐

墾丁台灣祭行前派對2/27開唱 美秀集團、宇宙人接力登場