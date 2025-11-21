(影)拒吸戴奧辛！漢杞焚化爐又超標 大里居民轟：盧秀燕縱容廠商 要求立即停工

[Newtalk新聞] 台中漢杞公司醫療廢棄物焚化爐的許可證明年1月到期，「大里GO爭氣陣線」發言人鄒明諺今（21）日表示，漢杞曾在2018被驗出戴奧辛排放超標，大里居民兩度到市府抗議，漢杞表示將在2024年前遷廠，台中市環保局也同意展延許可證，但今年7月又再度被驗出戴奧辛排放超標，「大里居民日夜24小時都在呼吸戴奧辛空氣」，痛批台中市長盧秀燕縱容廠商，要求立即停工、廢止許可證。





「大里GO爭氣陣線」及10位居民今天於台中市政府前召開記者會，要求勒令漢杞醫療廢棄物焚化爐立即停工，不可再展延甲級廢棄物處理許可證，不可變更增加固定汙染源許可證操作天數。

鄒明諺表示，許多大里居民加入連署志工，要求台中市環保局不應再展延漢杞焚化爐許可證，目前總計有700份連署書要求中市府重視大里人呼吸健康空氣的權利，環保局在漢杞焚化爐許可證2026年1月1日到期後不可再展延，「我們拒絕長期暴露在戴奧辛排放超標的危害中」。





鄒明諺強調，漢杞焚化爐在11/14已達到許可證300天的燃燒天數，但11/15、11/18、11/19、11/20、11/21都還在燃燒，完全無視許可證的規定。甚至距離漢杞焚化爐僅600公尺的大里高中，今天正在舉辦校慶活動，但開記者會的同時，漢杞焚化爐還正在違法超燒。





監督施政聯盟執行長許心欣指出，漢杞焚化爐的操作許可證明定，燒醫療廢棄物的鍋爐每年只能操作使用300天，近日這300天的限制與扣打已經用完，卻仍在違法超燒，過去台中環保局怠惰失職，經檢舉後才輕罰16萬元，今年漢杞又故技重施，繼續超燒，面對如此明顯違反許可證內容的違法行為，台中環保局不用對漢杞勒令停爐停工嗎？盧市府只有輕罰一途？無法勒令停爐停工嗎？





小民參政歐巴桑聯盟執行委員張鈺偵表示，身為住在大里的媽媽，她要譴責漢杞焚化爐再度排放一級致癌物戴奧辛超標，戴奧辛是最毒的致癌物之一，焚化爐周邊 1 公里有 11 所學校，小孩每天在這裡上學、生活，廠商賺錢，付出代價的卻是我們孩子的健康，面對這樣的無良廠商，大里人真的忍無可忍！





民團強調，這次超標事件不是偶然，而是長期制度鬆散、稽查敷衍的結果。為什麼廠商敢如此大膽？漢杞焚化爐一次又一次無視主管機關的原因，也是盧秀燕市府長期縱容廠商的結果，盧市府與環保局握有「勒令停工」的公權力，卻選擇輕罰，讓污染持續，「我們合理懷疑你們包庇廠商、放任危害繼續」。





「我們拒絕戴奧辛空氣」，民團呼籲盧秀燕不要再躲了，要求盧為執法不力、監督失當負起責任，依《空污法》立即對漢杞勒令停工。

