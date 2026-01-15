影／拒絕川普併吞！丹麥軍隊深夜抵達格陵蘭 「北極耐力」軍演捍衛主權

國際中心／彭光偉報導

Ｘ平台網友製作的加拿大、歐洲共同「抗美保格（陵蘭）」圖。（圖／翻攝自X平台 @YourAnonCentral）

美國總統川普不斷放話美國就是要格陵蘭，丹麥和格陵蘭外長赴華府談判仍無成效，丹麥派出軍隊於當地時間15日凌晨陸續抵達格陵蘭，展現捍衛格陵蘭主權決心。

根據X平台帳號Visegrád 24貼出的影片，印有丹麥國旗的軍用運輸機停在格陵蘭機場，開始卸載軍用物資，軍方人員也由兩輛巴士接駁，丹麥派出軍隊維護格陵蘭主權，拒絕川普的併吞野心。不只丹麥，包括德國、法國和瑞典等國家也應丹麥要求派出相當數量的部隊人員進駐格陵蘭，準備和丹麥一起舉行「北極耐力」軍演。

歐洲展現齊心協力保衛格陵蘭的態度，《衛報》的歐洲事務副主編巴特勒（Katherine Butler）卻澆了一盆冷水。她在同一天稍早的評論文章直言，由於歐洲對美國的依賴，為了格陵蘭與川普發生衝突，恐怕會付出高昂代價。

川普的北極事務專員丹斯日前在專訪稱，川普決不會在併吞格陵蘭上退讓。他以火車作為比喻：「這是條有著許多停靠站的火車路。事情可能如同特快車般推進，跳過地方小站，直衝終點大站。這就是川普總統想要的方式──高速前進。」不過，丹斯坦言，雖然他預期收購談判很快就會有進展，但流程的完成恐怕久於預想：「我需要獲得格陵蘭人民同意，......需要得到格陵蘭人民的信任與支持，這需要時間和美國這邊的努力。」

