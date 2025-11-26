【影】拒絕新「造艦黑洞」 美海軍正式腰斬「星座級」巡防艦計畫
〔記者陳治程／綜合報導〕美國海軍部長費蘭(John Phelan)今(26)日宣布，旗下現正進行的「星座級」(Constellation-class)巡防艦計畫，此後確定「終止」(teminate)該級艦後續四艘艦的建造計畫，也就是說，星座級未來將只會有2艘原型艦完工服役，並轉向研究噸位更小的水面作戰艦艇，確保美軍海上的戰備優勢。
美國海軍部長今日透過官方社群發布影片聲明，為重塑美國海軍戰力，即刻起正式取消「星座級」巡防艦4艘後續艦的建造計畫，他強調「不會納稅人的任何一分錢投入在無效的國防建設上」，更重申美海軍需要以更快的速度獲得新戰艦，以維持美軍未來的海上作戰優勢，肆應未來威脅。
《美國海軍學會新聞》(USNI News)報導指出，在美海軍確定「腰斬」星座級巡防艦計畫後，該級艦未來將只會有「星座號」(FFG-62)、「國會號」(FFG-63)兩艘原型艦服役，而先前已經下單採購的3至5號艦「乞沙比克號」、「拉法葉號」，「漢彌爾頓號」，以及尚未獲名的6號艦，都確定流產、不會問世。
「星座級」巡防艦是法、義海軍「歐洲多任務巡防艦」(FREMM)的衍生版本，美海軍原寄望其快速製造、模組化的優勢，協助重構海上戰力；然而，美國審計署(GAO)去(2024)年5月報告指出，，該級艦在美海軍「東修西改」進度嚴重落後，不只零部件共通性大降，完工期程也延宕至少3年。報導補充，截至目前為止，星座級艦的施工進度僅「12%」。
不過，在美國總統川普(Donald Trump)打著要重振造船業的大旗，也勢必要讓船廠有飯吃。因此，根據規劃，在濱海戰鬥艦、星座級巡防艦後，美海軍計畫籌獲另外73艘小型水面戰艦(small surface combatants)，以彌補現有計畫取消後的戰力缺口。
