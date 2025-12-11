影／拼彰化縣長類初選不忘做公益 黃秀芳引資源顧關懷據點長輩

▲彰化縣長擬參選人黃秀芳牽線台灣生技磐石會，捐贈市價百萬的復健器材給各鄉鎮關懷據點。（記者林明佑攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】爭取民進黨彰化縣長提名的立委黃秀芳，忙跑行程也不忘做公益，今日牽線台灣生技磐石會，捐贈26部市價共130萬的復健器材，給全縣26鄉鎮市各一個關懷據點。黃秀芳說，彰化縣是「超高齡」大縣，全縣有近25萬銀髮族，延緩老化讓長輩更健康，才能發揮最棒的「銀髮力」！

今天捐贈儀式在彰化市安溪社區舉行，台灣生技磐石會秘書長陳冠志代表所有捐贈的愛心會員出席。

▲台灣生技磐石會秘書長陳冠志代表該會愛心成員出席捐贈儀式。（記者林明佑攝）

這次台灣生技磐石會捐贈的動力式牽引機，可協助長輩肌肉伸展，透過器材手腳同步牽引，或手腳單獨牽引運動，捐贈單位會協助安裝、使用教學，確保長輩安全使用，提升據點活動多樣性，有效預防及延緩失能。

▲黃秀芳牽線台灣生技磐石會捐贈復健器材一批給26鄉鎮市關懷據點，也希望有更多企業愛心捐贈。（記者林明佑攝）

黃秀芳說，「長輩就是寶貝」，她在立法院衛環委員會，爭取中央補助縣內多座綜合式衛福大樓，也長期重視社福、醫療、長照問題，未來因應高齡駕駛換照年齡下修，應聚焦推動縣內更便捷、友善交通系統，並提升復康巴士的量能，因應廣大銀髮族需求。

黃秀芳說，今年不只是台灣的超高齡元年，彰化也早已是超高齡社會，每五個人就有一個是老人，整個社會都要重新調整面對，而針對通報疑似虐老個案，她也推動修法比照兒虐，要在24小時內訪視調查，布建更完善的社會安全網。

上午黃秀芳除出席公益活動，一早也前往溪湖果菜市場拜票，並在埔鹽鄉、秀水鄉站路口爭取選民支持，有支持者則出動日前粉絲迎接南韓女子天團TWICE成員周子瑜的同款應援大貨卡， 播放黃秀芳的宣傳影片，為黃秀芳放送「電話民調唯一支持黃秀芳」。