影/挺憲派議員拋「切割郭信良協議」！郭正亮直呼：要讓陳亭妃落選

在民進黨台南市長選舉初選中勝出的綠委陳亭妃，20日拜會台南市議長邱莉莉，但她未簽署「2026民進黨勝選共同聲明，三點協議保證」，令挺憲派議員感到失望。前立委郭正亮認為，郭信良是陳亭妃的「募款大臣」，新潮流要求陳亭妃切割郭信良，根本是不要讓陳亭妃選、甚至是要讓她落選的姿勢。

郭正亮。（圖／中天新聞）

郭正亮今天在中天節目《大新聞大爆卦》表示，陳亭妃和新潮流之間的恩怨超過10年，若她當選會發生什麼事？新潮流會放棄嗎？南鐵東移不會被挖出來？新潮流的議員以後是不是可能會要不到統籌款？「他們是完全沒有互信的，而且針對的就是郭信良，郭信良是陳亭妃的募款大臣，你要叫人家怎麼選？不然你新潮流來幫我募款！」

廣告 廣告

陳亭妃。（圖／中天新聞）

郭正亮指出， 陳亭妃過去和台南市長黃偉哲拚初選時，綠委王定宇跑出來，造成票源分裂，黃偉哲勝出，若當時王定宇不選，她就出線了。當時陳亭妃就花了很多錢，誰是他的「募款大臣」，就是郭信良，因為郭信良認識很多金主。郭正亮直呼，哪有人像新潮流這樣搞，「我覺得這種搞法就不要讓人家選了，這已經不是在說，你不要讓我的票跑走，這已經是要讓你落選的姿勢了！」

延伸閱讀

拒簽「切割郭信良」3點協議 陳亭妃：簽下去就互信不夠了

挺憲派議員要她簽協議「切割郭信良」 陳亭妃：找出氣筒大可不必

陳亭妃拒簽「切割郭信良」3點協議 林俊憲：賴清德一定叫她馬上簽