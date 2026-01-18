影／捐血抽黃金與重機音浪助陣 彰化榮華慈善會捐血活動湧人潮

▲彰化榮華慈善會今日在彰化市家樂福門口舉辦「寒冬捐熱血，開心抽黃金」愛心捐血活動，以抽黃金與豐富好禮吸引民眾挽袖響應，現場湧現捐血人潮。（圖／記者林明佑攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】為鼓勵民眾踴躍捐血、補足寒冬血庫需求，彰化榮華慈善會今（18）日在彰化市家樂福門口舉辦「寒冬捐熱血，開心抽黃金」愛心捐血活動，以抽黃金與豐富好禮吸引民眾挽袖響應，現場湧現捐血人潮；活動並結合重機車隊助陣，透過創意公益傳遞把握救援黃金時段、及時捐血救人的理念。

彰化榮華慈善會會長紀家柔表示，冬季向來是血庫最吃緊的時期，希望透過「抽黃金」的方式拋磚引玉，提醒社會大眾把握「黃金救援時段」，捐出熱血、及時救人。此次活動特別準備總價值約6,000元的黃金飾品，包括金元寶、金幣及平安龜等共八份，另加碼提供手機、除濕機、吸塵器及耳機等四份實用好禮，希望吸引更多年輕族群參與，讓愛心持續流動。

廣告 廣告

▲捐血民眾蔡先生幸運抽中金幣，他開心表示，原本只是單純想捐血助人，沒想到意外獲得好運，覺得自己非常幸運，也希望這份喜氣能鼓勵更多人一起挽袖捐血、幫助更多需要的人。（圖／記者林明佑攝）

活動當天也獲得彰化榮華慈善會常務理事謝宗樺號召「中區騎士聯盟」力挺，36部大型重機齊聚現場共襄盛舉。重機引擎的音浪聲象徵熱情與活力，不僅炒熱活動氣氛，也在寒冬中為現場增添滿滿祝福與溫暖，成為活動一大亮點。

▲活動當天也獲得彰化榮華慈善會常務理事謝宗樺號召「中區騎士聯盟」力挺，36部大型重機齊聚現場共襄盛舉。（圖／記者林明佑攝）

謝宗樺指出，捐血是一項簡單卻意義深遠的善行，每一袋血液都可能成為他人生命延續的關鍵。透過結合公益、創意與社群力量，希望讓更多民眾認識捐血的重要性，並養成定期捐血的好習慣。

▲現場湧現捐血人潮。（圖／記者林明佑攝）

捐血民眾蔡先生幸運抽中金幣，他開心表示，原本只是單純想捐血助人，沒想到意外獲得好運，覺得自己非常幸運，也希望這份喜氣能鼓勵更多人一起挽袖捐血、幫助更多需要的人。