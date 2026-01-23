影/捶心肝！黃仁勳爆人生「唯一後悔」：為買賓士賣輝達股票

輝達執行長黃仁勳日前出席瑞士達沃斯世界經濟論壇（WEF）時，罕見自爆人生「唯一後悔的事」。他回憶自己在創業初期公司首次公開發行（IPO）後，為了給父母買一輛「不錯的」賓士S-Class轎車賣掉部分輝達股票的經歷。考量到輝達股票後續驚人的漲幅，他幽默自嘲那是「全世界最昂貴的車」，連父母現在都感到遺憾。

輝達執行長黃仁勳。 （圖／翻攝Youtube「@WEF」）

根據科技媒體《WCCFTech》21日報導，黃仁勳在論壇上與貝萊德（BlackRock）執行長芬克（Larry Fink）同台對談。黃仁勳回憶，輝達於1999年上市後，他一心想送給父母一份體面的禮物，於是決定賣出手中的部分持股。當時輝達的公司估值約為3億美元（約95.5億元新台幣），他利用這筆錢買了一輛賓士S-Class轎車。如今輝達市值已逼近5兆美元（約158兆元新台幣），黃仁勳感嘆，「這是我唯一後悔的事…這是世界上最昂貴的車！他們現在也很後悔。」這段軼事不僅展現了他的孝心，也反映出輝達從一家市值3億美元的小公司，翻身成為全球市值冠軍的傳奇歷程。

黃仁勳在論壇上與貝萊德執行長芬克同台對談。 （圖／翻攝Youtube「@WEF」）

黃仁勳並非唯一對輝達股價感到遺憾的科技大佬。報導指出，軟銀集團（SoftBank）執行長孫正義（Masayoshi Son）過去也曾出售手中所有的輝達持股，若持有至今，那批股票價值預計高達數百億美元。與之相對的是，輝達目前正處於這場「AI 革命」的核心，憑藉硬體、CUDA 架構以及 Nemotron 開源大型語言模型（LLM）等軟體框架，建立起難以撼動的生態系，這也直接反映在公司近5兆美元的驚人市值上。

除了輕鬆的往事分享，黃仁勳也對當前的科技趨勢發表看法。他指出，隨著超大規模雲端服務商的採用，以及前沿模型與應用層對算力需求的激增，全球正處於「人類歷史上最大規模的基礎設施建設」之中。他進一步說明，目前各界已投入數千億美元，但這僅僅是開端。為了處理各種背景資訊並生成能驅動上層應用的「智能」，未來仍有高達數兆美元的基礎設施需求等待建構。

