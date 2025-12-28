影/捷運忠孝復興站旁變電站「爆炸火警」 電梯一度停擺

電梯跟手扶梯一度受影響卡住！今（28日）上午在捷運忠孝復興站旁，位於復興南路一段上的某變電站，不明原因突然發生火警，現場民眾指稱「還有聽到爆炸聲」，警方也說明事發全部經過。

事發現場。 （圖／警方提供）

大安分局表示，事發在今天上午9點40分，接獲通報後旋即派遣員警趕往，消防局也派人車到場搶救，現場在事發當下已經緊急斷電，目前現場正在調查確切起火原因，整起火警僅影響忠孝復興站手扶梯及電梯運行，目前確認無人受困、傷亡，捷運線全線營運運行正常。若有更進一步的消息，《中天新聞網》會為您持續掌握。

廣告 廣告

事發現場。 （圖／警方提供）

事發現場。 （圖／警方提供）

延伸閱讀

宜蘭7.0強震全台有感！佛光大學鏡頭君上下狂搖25秒

影/民眾搭捷運環狀線遇強震畫面曝！網友：像鬼片場景

影/規模7地震狂搖！農場主人超擔心水豚君 看畫面傻眼了