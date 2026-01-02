影/捷運新埔站女子裸奔 警管束強制送醫治療

新北市捷運新埔站今（2）日晚間發生一起突發事件，一名鄭姓女子情緒失控在捷運站旁突然脫光衣服在路邊裸奔，轄區海山分局警方獲報趕赴現場，經查女子與同車男友吵架現場強制送醫。

女子在新埔站附近裸奔警方獲報趕赴現場。（圖／翻攝畫面）

警方調查，陳男晚間6時許開車載鄭女行經板橋區文化路一段新埔站附近時，2人在車上發生爭執，鄭女一時情緒失控，脫下衣物後跳車，經路過民眾通知於文化路及陽明街口的交整員警到場處理。

警方檢視女子搭乘車輛。（圖／翻攝畫面）

員警到場後檢視鄭男情緒穩定，且無酒駕或毒駕等情，車內未發現有違禁物品；警方將鄭男帶返所，同時通報衛生單位，評估認為鄭女有強制送醫必要，由消防局救護車送往亞東醫院，初步了解鄭女暫不提出告訴，後續依家庭暴力防治法進行通報。

