影/捷運江子翠站旁隨機攻擊 狂男持棍打傷警下場曝光

新北市日前發生一起隨機攻擊案，一名男子在捷運江子翠站旁無故持棍打傷路邊女子，員警獲報到場也被打傷，最後被優勢警力壓制逮捕送辦，近日法院判決出爐。

男子持棍攻擊員警。（圖／翻攝畫面）

新北市海山警分局今年9月6日晚間接獲民眾報案，稱捷運江子翠站旁板橋區文化路上，一名黎姓女子遭到陌生男子持鐵棍攻擊，右手臂被打瘀青挫傷，員警趕抵現場時男子已離開現場，剩下被害女子在場。

員警擴大周邊搜尋，約於20分鐘後在附近找到行兇的江姓男子（71歲），4名警力到場制止江男仍不聽勸阻不斷揮舞鐵棍，甚至持續作勢攻擊，員警遂使用強制力將其壓制，過程中江男持鐵棍攻擊一名員警導致頭部鈍傷、左手腕挫傷，當場遭優勢警力上銬逮捕。

廣告 廣告

男子遭壓制逮捕送辦。（圖／翻攝畫面）

警方調查，江男無業有傷害前科住板橋區事發地點附近，他遭逮後應訊時辯稱稱攻擊路人是因為對方口出惡言，才會持家中晾衣服的木棍攻擊對方，但警方清查被害人確無與他交談，攻擊警察是警察太靠近他，反射動作要拉開距離，所以舞棍自衛，訊後遭依傷害、妨害公務罪嫌移送新北地檢署偵辦。

案經新北地檢署起訴，近日新北地院審理判決出爐，江男涉犯傷害罪遭判處拘役10日得易科罰金，另涉妨害公務執行罪遭判處6個月有期徒刑得易科罰金，全案可上訴。

延伸閱讀

龍山寺前擺桌買個資！拿雙證件領千元 人超多全網看傻

影/北市女被「國際醫生」坑百萬 警埋伏活逮詐騙車手

新北大坪林捷運站驚傳警匪追逐 嫌犯衝撞棄車逃逸