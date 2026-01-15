影》掌海基會董事長 蘇嘉全談兩岸局勢：健康交流絕對是好事

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

吳豊山去（2025）年底辭去海基會董事長一職，總統賴清德日前任命台日關係協會會長蘇嘉全接任。對於外界關注兩岸局勢，蘇嘉全今（15）日受訪坦言，兩岸若能以比較健康的方向交流，絕對是非常好的事。針對是否有自信讓兩岸關係融冰，蘇嘉全也回應「上任後再和各位報告」。

蘇嘉全今日出席史丹佛大學胡佛研究所檔案館「施明德先生專檔（Shih Ming Te Collection）」成立茶會，並接收媒體訪問。針對未來會否推動海基會、海協會能恢復交流？蘇嘉全坦言「當然」，兩岸若能以比較健康的方向交流的話，對兩岸人民絕對是非常好的事。至於上任後是否以此為首要目標，蘇也回應表示「是，上任後再和大家報告」。

有媒體追問，當前兩岸局勢互動嚴峻，會否係一個很大的挑戰？蘇嘉全也點頭「是」，後續對於是否有和對岸聯繫的管道、如何化解兩岸嚴峻情勢、是否有自信讓兩岸（關係）融冰等問題，蘇嘉全也一邊離場一邊強調「上任後再和各位報告」。

