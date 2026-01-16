影／推動臺灣經濟「2026臺中百工百業博覽會開幕典禮」

▲2026臺中百工百業博覽會開幕剪綵儀式。（圖／記者張玉泰攝）

【互傳媒／記者 張玉泰／台中 報導】賴清德總統今（16）日上午出席「2026臺中百工百業博覽會開幕典禮」，肯定中央地方團結合作，讓臺灣的經濟及產業蓬勃向前，政府將持續透過金融支持、穩定就業、拓展國際市場、人才培育及協助數位與人工智慧轉型、淨零轉型等政策，協助百萬家中小微企業提升競爭力。同時也宣布臺美對等關稅談判已取得包括關稅調降為15%且不疊加、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇等關鍵成果，將為臺灣半導體等產業創造更有利的全球布局條件。期盼不分中央地方、朝野黨派，共同推動臺灣經濟與國家整體發展。

總統致詞時表示，非常高興能夠受邀來到臺中國際會展中心，參加臺中市商會所舉辦的第一屆「百工百業博覽會」。首先，代表國家衷心感謝謝豐享理事長率領的團隊，舉辦百工百業博覽會，對臺中市的經濟產業發展將有莫大幫助。並感謝臺中市長盧秀燕及市府團隊，與外貿協會董事長黃志芳與其團隊全力支持，使博覽會能如期舉辦。對於主辦單位期盼未來能每年舉辦博覽會，中央政府一定鼎力協助，與地方攜手合作，就後續發展保持密切合作，期盼不分彼此團結合作，讓臺灣經濟產業持續蓬勃發展。

▲賴清德總統今日上午出席「2026臺中百工百業博覽會開幕典禮」，肯定中央地方團結合作，讓臺灣的經濟及產業蓬勃向前。（圖／記者張玉泰攝）

臺美對等關稅在今天清晨終於底定，行政院鄭麗君副院長第一時間已在美國召開記者會，在對等關稅方面，臺銷美關稅降至15%，不疊加原「最惠國待遇」稅率，此條件與日本、韓國、歐盟相同。過去日本、韓國與美國有自由貿易協定或類自由貿易協定，產品銷到美國的關稅已比臺灣低，現在大家齊平，臺灣未來的商品銷往美國，特別是臺中的工具機或手工具，將取得相對有利的局面，相關談判完成後，相信有助於臺灣企業立足臺灣、布局全球、行銷全世界，產業也會持續蓬勃發展。

▲2026臺中百工百業博覽會年貨大展。（圖／記者張玉泰攝）

台中市長盧秀燕表示，台中國際會展中心今年迎來第一檔展覽，由台中市商業會主辦「百工百業博覽會」別具指標意義，也恭賀台中市商業會率先進駐，為會展中心揭開序幕，並祝福展會圓滿成功、百業興旺。盧市長指出，台中國際會展中心由市府自地自建，第一期工程斥資88億元、全數由市府自籌完成，歷經6年多的努力，為中部地區實現30年來擁有大型會展中心、拚經濟的重要夢想，期盼透過會展能量振興百工百業，帶動城市經濟發展。

台中會展中心於農曆年前落成啟用格外具有象徵意義，儘管建設過程中未獲中央補助、財務壓力沉重，市府仍咬牙完成工程。她也期盼未來在中央支持下，順利推動位於西側的第二期工程，將台中國際會展中心打造為全亞洲最新、規模最大的會展場域。最後，盧市長在新年將至之際，祝福各界生意興隆、財運亨通，並向現場貴賓與市民朋友致上新年祝賀。

台中市商業會理事長謝豐享表示，這屆博覽會由台中市商業會集結50個同業公會、日本等7個國家，規劃680席以上展攤，內容多元。除深受民眾期待的年貨大展外，也整合觀光旅遊展、國際新車展示區、數位AI家電展等主題展區，歡迎民眾趕快到官網索取免費門票，展覽自今日起至1月19日止，為期4天，預計入場人次可達10萬人以上，並創造3億元消費產值，展現台中百工百業的厚實實力。

台中市經發局指出，台中國際會展中心自去年10月開始試營運，陸續成功舉辦台灣國際五金工具博覽會、台中工具機暨智慧製造展等大型專業展會，體現台中深厚的製造實力與會展能量。此次「2026台中百工百業博覽會」更是中部地區首屆、規模最大、結合產業展示與民生消費的綜合型展覽，具有重要里程碑意義。

台中已成功讓會展經濟成為帶動外銷拓展與內需成長的重要引擎，百工百業則是支撐台灣經濟與社會穩定的重要基礎。隨著台中國際會展中心營運，將持續擴大會展經濟的外溢效益，讓市民實際感受到城市發展所帶來的經濟成果。台中在產業聚落、會展能量與消費市場上皆為關鍵角色，期許持續透過博覽會促進產業交流、帶動內需成長，讓台灣經濟持續向前。