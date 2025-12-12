影/推開警衛自己被撞！基隆翁倒垃圾遇毒駕慘死車底

基隆市仁愛區南榮路本月9日發生一起毒駕撞死老翁的死亡悲劇。32歲陳姓男子毒駕失控暴衝，連撞7部汽機車，導致3人受傷送醫，其中73歲陳姓老翁當時正在倒垃圾，遭撞後緊急送醫搶救，但經過2天治療仍於11日凌晨宣告不治。老翁女兒痛訴，當時父親眼見警衛要被撞到，出手推了一把，沒想到自己卻被撞卡在車底，送醫時還不斷痛喊「救我」。

32歲陳姓男子毒駕失控暴衝，連撞7部汽機車，導致3人受傷送醫，其中73歲陳姓老翁當時正在倒垃圾，遭撞後緊急送醫搶救，於11日凌晨宣告不治。（圖／警方提供）

根據《ETtoday新聞雲》報導，死者女兒11日受訪時控訴，肇事陳男至今都沒有向家屬道歉，家屬也沒有看到監視器畫面，都不知道到底發生什麼事，爸爸就走了，只能看新聞報導得知消息，呼籲政府重視修法嚴懲毒駕酒駕。

死者女兒還說，「爸爸送醫時，下半身已經骨折歪一邊了，一直痛得喊胃很痛『救我』」，送醫後緊急輸血、又動骨盆腔手術，但病況仍不樂觀，她說他們能做的醫療處置都做了，最後還是宣告心跳停止死亡。

32歲陳姓男子毒駕失控暴衝，連撞7部汽機車，導致3人受傷送醫，監視器清楚拍下陳男擦撞出火花。（圖／警方提供）

陳男毒駕把現場撞的一片狼藉。（圖／警方提供）

警方調查，陳男當天晚間6時37分駕車行經基隆市仁愛區南榮路時，疑因吸食毒品神智不清，先高速衝撞停在路旁轎車，再接連撞上陳姓機車騎士，最後衝進清潔車收運點。事故造成33歲陳姓男子、51歲馬姓環保局清潔人員及73歲陳姓老翁受傷，共有3輛機車、2輛汽車、1輛環保局垃圾車與1輛小貨車受損，清潔隊員有4人受傷送醫。

陳男雖然酒測值為零，但警方在駕駛座發現依托咪酯煙彈和電子煙，初步鑑驗發現毒品陽性反應，當場對肇事駕駛實施唾液快篩，也呈現陽性。警方詢後依毒品危害防制條例等罪嫌，將陳男移送法辦。

警方在陳男車上查獲喪屍煙彈煙油。（圖／警方提供）

《中天關心您｜少一份毒品、多一份健康！珍惜生命請遠離毒品》

