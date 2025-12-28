影/提前60秒警示村民！屏東履豐村村長兒子自製地震廣播

宜蘭外海於27日晚間11點05分發生規模7.0的強震，屏東竹田鄉的履豐村卻因村內創新的地震廣播系統而提前獲得警示。這套系統由村長的兒子邱建鈞所研發，透過上網下載地震預報軟體，結合村裡的廣播系統，當地震震度達到4級以上時，系統會自動啟動，廣播警示村民，並倒數60秒提醒他們做好避難準備。

宜蘭外海於27日晚間11點05分發生規模7.0的強震，屏東竹田鄉的履豐村卻因村內創新的地震廣播系統而提前獲得警示。（圖／翻攝畫面）

村民表示，這樣的倒數廣播不僅提高了大家的警覺性，也給予了他們逃生的寶貴時間。村長邱光榮指出，這一系統已經運行近四年，能有效彌補鄉村地區因訊號不良而無法及時接收到地震警報的問題。地震發生後，廣播系統甚至還會播放安撫訊息，提醒村民注意可能的餘震，展現出科技在防災中的重要作用。

村長的兒子邱建鈞。（圖／翻攝畫面）

這一創新舉措引發了網友的廣泛關注，許多人稱讚邱建鈞的設計不僅實用，還能在危機時刻發揮救生效果，確保村民的安全。

