影／提早退休非享清福 專家：失智風險恐增加

台北醫者診所教授專家、臺大醫院與憶安診所特聘主治醫師，也是台大醫學院的邱銘章教授，表示，根據研究說明「提早退休一年，失智風險增3%」的段落。建議退休後維持人生目標與社交連結，對大腦健康的絕對重要性。

你是否也曾有過這樣的經驗，話到嘴邊卻忘了想說什麼？走進房間卻忘了要做什麼？這些看似尋常的健忘，都可能引發一個共同的擔憂—我是不是失智了？國內失智症治療的權威邱銘章醫師表示，根據法國一項長期追蹤研究，每提早一年離開職場，未來罹患失智症的風險可能隨之增加3%。退休對失智風險增加的影響主要源於兩大因素的消失：首先，工作所帶來的社會連結與社交刺激會隨之中斷；其次，每日在工作中所接受的認知處刺激與挑戰也將減少，而這些挑戰對於維持大腦的活力至關重要，醫師也強調要採取「退而不休」的策略，即使從工作職位上退休，仍須積極尋求活動以維持大腦功能。

國內失智症治療的權威，台北醫者診所教授專家、臺大醫院與憶安診所特聘主治醫師，也是台大醫學院的邱銘章教授，接受中廣「聽醫生的話」節目專訪時表示，假如衰退發生在過去五年內、在60歲以後才開始出現，或是在最近一兩年或兩三年內才出現自覺衰退感，以及家人或同事確認有認知衰退等情況，就會被視為判斷是否為自覺認知衰退（SCD plus）的重要依據。相較之下，若自覺衰退已穩定長達十年、二十年，則較不需擔憂。此外，對自己的認知衰退感到越煩惱、越擔憂的人，轉變為輕度認知障礙的風險就越高。

聽力不佳會導致大腦接收的外部刺激減少，也會因溝通困難而造成社交隔離，雙重打擊之下，大幅增加了失智的風險。（圖：邱銘章教授提供）

失智症的預防是一場長期抗戰，許多在中年時期看似無關的健康問題，實際上都可能是未來大腦健康亮起的警示燈。邱銘章教授引述權威醫學期刊《刺胳針》的研究指出，在眾多風險因子中，最容易被大眾忽略、但重要性卻與低密度膽固醇不相上下的，正是聽力受損。這兩項因素的風險佔比同為7%，是中年期預防失智的關鍵目標。更多詳細內容可收聽中廣「聽醫生的話」，每週一至週五中午12點，在中廣《愛健康》YouTube頻道直播，歡迎大家訂閱收聽。