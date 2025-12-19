影／提燈配清酒、黑啤配烤肉！爽快滋味 姊妹們妳嚐過了嗎？

過去被視為上班族放鬆首選的美式PUB，如今正悄悄讓出街頭聚會的黃金燈牌。入夜後的高雄巷弄，掀起一陣「居酒屋」風潮，從一串串的燒鳥、一杯生啤酒開始的日式微醺體驗，正以驚人速度擄獲高雄年輕世代與女性客群，成為社交地圖上閃亮的新座標。

高市苓雅區一家日式居酒屋跟其他居酒屋不一樣，走進店內，牆上「燒鳥」、「把酒倒滿」、「無酒不歡」三幅字畫匾隋即映入眼簾，彷彿大聲告訴妳說：「歡迎您來此放鬆吧！」。

▲居酒屋牆上「燒鳥」、「把酒倒滿」、「無酒不歡」三幅字畫匾映入眼簾，彷彿大聲告訴妳說：「歡迎您來此放鬆吧！」。

該店內招牌菜如炸豬排三明治及別家吃不到的「提燈拌飯」堪稱一絕，「提燈拌飯」其實不是一道菜名，而是指日本串燒店裡一種特殊食材「提燈 (Chochin)」的創意吃法，就是將母雞的卵巢和未孵化蛋黃串起來（像提燈），烤熟後搭配白飯享用，是日本居酒屋或燒鳥店才有的隱藏版美味，源自日本的雞肉文化。「提燈拌飯」裏一顆、顆在嘴裡爆開的蛋黃爽爆滋味，讓人充滿濃濃的幸福感，除此之外，店內還有燒烤生魚片壽司及煎烤午仔魚也都令人垂涎三尺。

▲招牌菜炸豬排三明治肉厚實軟嫩。

▲將母雞卵巢和未孵化蛋黃像提燈串起來，烤熟後搭配白飯享用，是日本居酒屋或燒鳥店才有的隱藏版美味。

既然來到日式居酒屋，當然要喝喝日本獨特的清酒。店內擺滿了各品牌的日本清酒，和難得在其他店能喝到的日本橫濱Orion啤酒，兩種酒類搭配日式料理完全對味。值得一提的是，該店海膽及生蠔等新鮮食材是直接從日本空運來的，除多種日式料理之外，店家也會不定時推出隱藏版的「黑板料理」，以滿足挑嘴的老饕們。

老闆娘吳怡純（小貓）原是一位朝九晚五的教職人員，因緣際會下，二年前放棄教職開了這家「醇 酒場」日式居酒屋，小貓說，當初從教育業轉換到餐飲業，初衷就是想要做出不一樣的日式料理，讓客人吃得心感幸福、每每見到客人滿足的臉，她就會覺得很開心。

▲吳怡純（小貓）放棄教職開了這家日式居酒屋，每每見到客人滿足的臉，她就會覺得很開心。

吳怡純表示，吃日式燒烤絕對要配杯濃郁香醇的生啤酒才爽快。店內有黑、金兩種生啤酒。小貓說，一口吃肉、一口生啤的絕佳搭配，保證頓時能讓妳將一天所有的煩惱都能迅速拋到九霄雲外。