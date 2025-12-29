(影)換市長後台中超巨蛋還蓋嗎？何欣純：重新檢討

[Newtalk新聞] 台中巨蛋開工後，市長盧秀燕又在距離不遠處再規劃一座超巨蛋，民進黨台中市長候選人何欣純今（29）日表示，此案並沒有經過專業詳細評估，包括交通影響、營運方向等，她若當選市長，不會一桿子打翻前朝的政策，但只要是市民覺得不夠好、不對的，她都會檢討評估精進。





何欣純競選辦公室今天開箱，媒體記者問到台中市長盧秀燕2018年上任後，把前朝已經確認的巨蛋地點推翻，還有盧秀燕任內新創的台中購物節，有市民反映把一般民生消費也列為績效，並且太強調盧秀燕個人宣傳，「如果你當選，你會怎麼做？」

何欣純表示：「獲得市民肯定的政策我會延續，比如說老人健保補助，我也會延續，比如市民野餐日，很多市民確實是喜歡的，那可以促進親子感情，或是世代之間的感情，可以活絡地方的綠地經濟等等，只要是好的，市民覺得對的，那我會延續。」





何欣純說：「但是呢？也有市民覺得不好的，我們就應該要檢討跟精進，比如說剛剛提到的巨蛋現在已經正在蓋了，但是盧市長又提出了一個超巨蛋，市議會黨團曾經在議會也提出過一些問題，就是到底有沒有事先經過專業詳細的評估再來決定？這件事情很重要，因為一個要容納三、四萬人的巨蛋，場館的經營不是一件容易的事，需要事先經過專業詳細的評估，這個超巨蛋最好的位置應該在哪裡，比較不會造成交通的問題。第二個，到底它未來的營運方向是為了運動賽事，還是為了演唱會？或者是多功能的場館，我前陣子有到新加坡去考察他們不同的場館，包括國際會展中心、國立體育場，都是要經過專業的評估。」





何欣純說：「我上任之後，不會一桿子就打翻前朝的事，我會好好的每一項、每一件來仔細評估，我再強調一次，對市民有感的，大家覺得好得，我也肯定會繼續實施，但只要是市民覺得不夠好、不對的，我都會檢討評估精進。」

