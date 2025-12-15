影/揪埔心牧場地目變更疑點 郭正亮籲檢方調查：這麼怕三立？

三立集團遭爆料，2018年底買下埔心牧場後，在短時間就將農牧用地變更為影城用地，引發質疑。對此，前立委郭正亮表示，檢方應調查背後有無涉及圖利問題，為何會允許這個變更，「這麼怕三立啊？」

郭正亮。 （圖／中天新聞）

對於三立集團掌控大同董事會，郭正亮今天在中天節目《大新聞大爆卦》表示，三立可能是大股東，若結合其他股東，相對可能就有優勢，可以分派董事，不過現階段還沒到處理土地這一步，只是得到大同的股權，應該被質疑的是前面那個案子，也就是桃園埔心牧場。

郭正亮指出，三立拿到埔心牧場後才變更地目，那當然會讓民眾黨認為，可以類比到京華城案，標案是他買土地，上手也拿到了一定的利潤，那個交易沒有問題，重點是拿到之後才變更地目，三立不可能在這之前沒有去了解可不可以變更地目，「有人那麼笨嗎？買了一個埔心牧場，然後沒有辦法變更地目，不可能吧？可是這個就必須要有內部資料，就是他是知情的，知道可以變更，所以才進場。」

郭正亮說，三立進場後，如果是前桃園市長鄭文燦變更地目，「那應該要比照柯P，因為這個獲利也滿大的，也超過一百億！」他昨天也提醒民眾黨注意該案，因為類比性非常高，真的查下去，如果有圖利案，三立有沒有刑責，這也是另外一個問題，「威京集團主席沈慶京是被告，他也變成刑事責任，因為檢方認定他有送錢，雖然沒有查到金流。」

埔心牧場。（圖／翻攝自埔心牧場臉書）

郭正亮認為，三立這個案件要去查，不管是桃園市政府有沒有收到錢？為什麼會允許這個變更？「這麼怕三立啊？」三立是不是事先已經瞭解可以變更？要去了解時間線，這個案子是看起來可疑，可是還沒有其他資料，目前就是這樣。

面對外界質疑，鄭文燦辦公室當時回應，桃園市府在埔心牧場開發案中，依照規定送中央部會及地方主管機關審查，有關環境影響評估、交通影響評估、水土保持、都市計畫、市地重劃之審查基準均依法要求，並以促進地方文化觀光發展為考量，一切依法辦理，沒有任何特權。

三立集團。（圖／中天新聞）

三立也表示，三立影城顯然並未有出脫、炒作等獲利行為，又何來暴利之指控。呼籲外界評論應基於事實查證，不應捕風捉影，以訛傳訛破壞本公司商譽，若再有不實指控，將進行法律訴追，以正視聽。

