影/揭昔日台北101改名內幕 蔡正元曝關鍵：不知綠在計較什麼

美國攀岩傳奇霍諾德（Alex Honnold）25日成功徒手攀頂台北101大樓，行政院長卓榮泰發文慶賀提到「台灣101」，引發爭議。對此，前立委蔡正元透露，一開始台北101的名稱是「台北國際金融中心大樓」，後來前總統陳水扁拍板改名，甚至還給予不少容積率獎勵，所以他實在不明白，民進黨在計較什麼。

美國攀岩家艾力克斯·霍諾德(Alex Honnold)徒手登上台北101，成為近日最熱的話題。（圖／美聯社）

對於卓榮泰和副總統蕭美琴提到「台灣101」引發討論，蔡正元今天在中天節目《辣晚報》表示，這很無聊，因為每一個城市都會有個地標，而這個地標通常是拿來做城市行銷用的，「你可以去台南蓋個102，在高雄蓋個103。」難怪台北市長蔣萬安會酸「那我是台灣市市長哦？」

蔡正元透露台北101改名的過往。（圖／中天新聞）

蔡正元指出，台北101本來叫台北國際金融中心大樓，因為相對應的是台北世界貿易中心大樓，因為地標、組織通常是以所在城市而非國家命名。他透露，當時拍板改名為台北101的是陳水扁，而提議的人則是當時宏國集團的某位行銷經理，因為這個名稱既好記又好講。

蔡正元指出，當初台北101改名的過程，陳水扁是幕後推手。（圖／中天新聞）

蔡正元說，陳水扁不只同意改名，還給了一大堆獎勵，甚至為了協助101完工，陳水扁特准給了很多的容積率獎勵。所以他想不通，民進黨在計較什麼。

