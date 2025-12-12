影／揭炸藥國家隊「3大荒謬」 侯漢廷怒轟把國防當兒戲

侯漢廷接受王淺秋訪問，揭炸藥國家隊3大荒謬，怒轟把國防當兒戲。

台北市議員侯漢廷今天（12日）接受中廣新聞網千秋萬事主持人王淺秋訪問，狠酸民進黨執政創造商業奇蹟，小吃店可以變快篩大亨，一人公司可以變雞蛋大王，現在更離譜的是，裝潢師傅可以變軍火之王！

侯漢廷認為福麥裝修公司，可以標下5.9億火藥軍購案，存在三大荒謬。「哪一家國際軍火巨頭或化工大廠，會把戰略管制的炸藥，授權給一家台灣的「室內裝修公司」代理？如果不是這家裝潢公司有通天本領，就是這份「原廠授權」大有問題。高爆火藥的運輸、儲存都需要高度專業與特許證照。一家登記在「旅館」裡、沒有工廠、沒有危險品倉庫的裝潢行，貨到了要放哪？放旅館大廳嗎？」

侯漢廷也揪出其中貓膩，裝潢師傅突然想改行賣化學原料？若非未卜先知，就是有人事先洩題，快去改登記，有大案子給你。「這家公司過去三年進口實績幾乎掛零，卻在2024年底突然變更登記，加了「化學原料批發」項目。結果不到一年，就在限制性招標、只有一家廠商投標就決標，精準拿下這筆近6億的大單。」

侯漢廷狠酸這家公司上次接公家案，剛好是賴清德當台南市長任內，從賴市長到賴總統，從修路燈進化到賣炸藥，有一人得道，雞犬升天的既視感！

侯漢廷認為三大問題必須釐清：首先，必須追查「原廠」真偽與來源：這批RDX炸藥的「原產國」到底是哪裡？如果是歐美大廠：真的會授權給沒有化工背景的裝修公司？還是先有大廠強迫賣貨，塞給台灣讓特定公司得標？若來源是莫名其妙小國的小工廠，品質安全嗎？國軍敢用嗎？若國防部敢以「機密」為由拒絕提供原廠名單，那就更坐實了心虛，證明來源根本見不得光！其次，追查「金流」與「融資」：這家公司資本額僅1200萬，卻承攬近6億的案子。光是押標金與履約保證金就高達數千萬，錢從哪來？銀行貸款？投資人？誰是背後金？最後，追查「借牌」與「人頭」：要求勞動部公開該公司的投保職稱。如果員工都是木工、水電工、室內設計師，連一個化學工程師都沒有，誰負責跟外國原廠溝通規格？誰負責驗收？這就是典型的「人頭公司」。