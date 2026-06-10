影／揭無人機特別條例病態化 黃國昌批賴清德帶頭認知作戰

民眾黨主席黃國昌今天（10日）接受中廣新聞網千秋萬事主持人王淺秋專訪。（圖：中廣提供）

立法院正審查115年度中央政府預算，賴清德總統不滿表示：「2026年的預算要跟2027年的預算一起審嗎？真的要創下中華民國憲政施行以來最荒謬的情況嗎？」民眾黨主席黃國昌今天（10日）接受中廣新聞網千秋萬事主持人王淺秋專訪反批，「到目前為止，除了賴清德以外，哪一位總統對於國會三讀通過的法律，竟然自己可以決定不公佈，你根本就是在做太上皇！」

黃國昌痛批，中華民國史上憲政最荒謬的事情，是一個總統竟然可以依照自己的意思，選擇性地不公佈國會三讀通過的法律，這是台灣民主憲政的根基，一個總統對於國會三讀通過的法律 ，我高興的就公佈，我不高興的就不公佈不執行，這才是中華民國憲政史上最荒謬。

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黃國昌指出，真實的情況是中華民國憲政史上出了一個最荒謬的總統，而我們的國會必須要面對這個毀憲亂政、違法濫權的狀況，站在人民的立場監督得非常辛苦。國會三讀通過的法律，賴政府沒有依法編列預算，軍人加薪三讀通過，警消所得替代率提高，他公佈了也不編預算，送到立法院的預算，本身就是一個違法編列的預算，才會導致總預算審查延宕。

黃國昌提到，2022年民進黨政府就宣佈成立無人機國家隊，到現在已經花了好幾百億，賴清德政府應該要回答人民，請問這好幾百億已經丟進去的預算，錢到哪裡？做出了什麼東西？不管是去年還是今年，民進黨政府的預算都有編無人機預算，一年都編好幾百億，今年也編了200多億。

黃國昌指出，賴清德用總統的聲量不斷向媒體放話，造成一個錯覺，我們民進黨政府無人機的預算半毛都沒有辦法編，全部都是因為在野黨的杯葛，賴清德是帶頭在做認知作戰，帶頭在造謠抹黑，過去這幾年幾百億的無人機預算，請問錢到哪裡去了？更可笑的是，政府一直說他們要打造無人機的非紅供應鏈，結果卻拿納稅人的錢去搞的標案，竟然發現用的是對岸的晶片。

黃國昌續指，我們過去就揭露無人機產業，很多國家隊的影子裡充滿了「綠友友」，之前搞綠能搞出一堆弊案的民進黨權貴，現在搖身一變，變成無人機的大亨了。我是公開點名指證歷歷，但民進黨上上下下噤聲不語，沒有人要回應，賴清德掌握了實際的權力以後，變成了自己過去最討厭的模樣，墮落之快真是令人不勝唏噓。

黃國昌指出，特別預算「你隨便編、隨便用」，沒有辦法監督，現在更荒謬的是，鍾佳濱提案授權行政部門針對無人機，每一年都編特別預算，而且沒有金額上限，立法院長韓國瑜進行黨團協商的時候，鍾佳濱不是黨團三長，他衝到那個小房間裡就直接說「我這個無人機的特別條例要一定要趕快放進去」，當場恐嚇我們黨團的幹部「你們不放進去。我等一下就叫人罵你們」。

黃國昌也批評，所謂的公民團體以往堅持，特別預算不能常態化，現在卻噤聲不語。他表示：「我直接點名公民監督國會聯盟，過去不是一直在罵這件事嗎？現在民進黨政府做這麼誇張的事情，一句話都沒有說，這已經不是特別預算常態化，這是特別預算『病態化』。」

黃國昌提到，立法院對賴清德提出彈劾案，請他以被彈劾人的身份來說明，他也不來，他現在擺出來的態度就是說，我現在基本上已經稱皇稱帝了，不然你要怎麼樣？為什麼我一而再、再而三的強調。2028年下架賴清德、下架民進黨政府是一件非常重要的事情，要不然這個國家繼續下去，真的會被民進黨玩完。

另外，民眾黨與國民黨立法院黨團近期推出刑事訴訟法修正案，擬制被告勾串不能羈押、搜索時可自由活動打電話、羈押日數減半等規定，被質疑是為民眾黨前主席柯文哲打造的「柯文哲條款」，黃國昌反駁，民進黨搞認知作戰，把刻意把這一次刑事訴訟法的修法，跟柯文哲以及現在人民所深惡痛絕的詐騙掛鉤在一起。

黃國昌強調，民眾黨這次推出的刑事訴訟法修正草案，要避免押人取供、侵害人權，賴清德2008年在當立委時，提的刑事訴訟法修正草案，對於羈押的要件、期間，其實比民眾黨這一次提出來的幅度還要更大。賴清德當初主張檢察官在偵查期間的時候羈押最多只能10天，民眾黨這一次提出來的還沒有去動到羈押期間。

黃國昌痛批，最可笑的是，欠國家1.7億的前民進黨祕書長、新潮流大老吳乃仁，當初賴清德用政治生命保證清白的吳乃仁，現在拘提抓不到人！大家都一直呼籲賴清德，要不要對你的恩師落跑出來講句話？但是到現在就當做沒事一樣。黃國昌狠酸：我老實講啊 ，人家沒落跑 ，人家大剌剌大在外面趴趴走、吃香喝辣、開名車，只是我們民進黨政府找不到，不想找找不到。」

另外，民眾黨新北市議員參選人林子宇、陳怡君指控，民進黨新北市長參選人蘇巧慧胞妹蘇巧純擔任威如科技旗下akaSwap執行長後，獲文化部、經濟部補助近600萬元，卻未揭露利益迴避問題；黃國昌表示，這是明確的違法行為，問了行政部門兩個多禮拜「已讀不回」，黃國昌說：「賴清德所領導的政府，現在正在為蘇貞昌家人從國庫裡面搬錢的違法行為在遮掩、包庇。」

談到民眾黨近期風波不斷，黃國昌直言：「我們開大門走大路，按照黨的制度往前走，你如果不願意按照黨的制度，然後選擇在鏡週刊放話，鏡週刊是配合民進黨在追殺柯文哲跟民眾黨的媒體，你選擇在鏡週刊放話，你覺得我們的支持者看得下去、聽得下去嗎？」

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