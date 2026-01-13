影/揭賴瑞隆出線後高雄綠營隱憂 蔡正元：賴清德、陳其邁得想辦法

民進黨高雄市長初選落幕，由綠委賴瑞隆出線，未來將在大選中對決藍委柯志恩。前立委蔡正元指出，雖然檯面上一派和諧，但檯面下的衝突恐怕無法避免，這就是總統賴清德跟陳其邁要花資源、想辦法去處理的問題。

蔡正元。（圖／中天新聞）

蔡正元今天在中天節目《大新聞大爆卦》表示，國民黨在高雄的基本盤，不論任何人來選都有四成起跳。他認為，柯志恩應該是在四成以上，因為韓國瑜的問題大概都解決的差不多了，何況他現在又高升為立法院長，有些高雄市民以前對他不能諒解的，看到他真的幹得不錯，大家也就慢慢釋懷了，對柯志恩也不無小補。

賴瑞隆。（圖／中天新聞）

對於民進黨在高雄是否會出現矛盾，蔡正元說，檯面上不會，但檯面下無法避免，哪天會出狀況都不知道，這裡就是賴清德跟陳其邁，他們要花資源、想辦法去處理的問題。柯志恩最大的問題是要跟新潮流選，還要跟陳其邁選；而陳其邁面臨的問題則是，若高雄輸掉，「行政院長就沒啦！」

柯志恩。（圖／中天新聞）

蔡正元指出，柯志恩任重道遠，大家應該多多幫忙她，多給她鼓勵，因為國民黨要找到像柯志恩這麼適當的高雄市長人選，坦白講真的不太容易，而且她也在高雄蹲點，這麼懇切願意為高雄服務的候選人，對高雄市民而言，是一個很好的選擇，柯志恩已經是國民黨手上能有的最好的牌，所以大家應該多多來幫忙。

