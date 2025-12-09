影/揭阿扁轉戰政論節目內幕！黃揚明：若成真就公投把他關回去

外傳鏡電視有意邀請前總統陳水扁主持政論節目，引發討論。對此，媒體人黃揚明直呼，陳水扁此舉擺明就是要挑釁「保外就醫」的紅線，若他真的能去主持節目，到時候應該發起公投把陳水扁關回去。

陳水扁。（圖／中天新聞）

黃揚明今天在中天節目《大新聞大爆卦》表示，對陳水扁來講，那個「四不」他早就已經不當一回事了，從2015年到現在中監給陳水扁展延保外就醫超過40次，「請問誰需要保外就醫？是陳水扁嗎？我才不相信」，陳水扁的案子絕對是政治因素才能不斷展延保外就醫。

黃揚明認為，陳水扁主持廣播節目，早就踩到這條紅線，但因為前總統蔡英文不處理，大家就睜一隻眼閉一隻眼。但總統賴清德擔任台南市長時，台南市議會曾經通過要特赦陳水扁的這個決議，「他會覺得你應該要幫我特赦，你怎麼還不動呢？那我再來衝突一下」，反正就算沒有被特赦，還可以主持政論節目，賺到更多一點，這就是陳水扁的邏輯。

黃揚明。（圖／中天新聞）

對於陳水扁表態力挺民進黨立委陳亭妃，黃揚明指出，他都開始實際上在做操盤手的動作了，說他有沒有主持其實已經沒差，他早就已經享有超越保外就醫受刑人的待遇一百倍了。他甚至給人一種南部民進黨地下主席的感覺，為什麼每一個要選市長都要去上他的節目？因為他的加持在南部很有用。

黃揚明說，當今天有電視台要給陳水扁主持棒，邏輯就不一樣了，他明著要挑釁他保外就醫的紅線，這條紅線有兩個部分，「一個是NCC允不允許電視台，一個是台中監獄允不允許陳水扁」，但這兩塊其實都不應該被允許。

陳水扁。（圖／中天新聞）

黃揚明透露，「就我的瞭解，陳水扁都已經去電視台，都已經走位，都已經去setting了啦！」，已經談得差不多了。他直呼，「如果陳水扁真的能去主持，到時候我們應該發起個公投把陳水扁關回去啦！」

