影/揮手竟成道別！新竹氣爆身亡麵包店老闆最後身影曝

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新竹高翠路氣爆造成2死2傷，其中經營超過40年的老字號麵包店夫妻，因遭倒塌牆面重壓不幸身亡。事發前，老闆對著空拍鏡頭揮手的畫面，如今成為親友心中最沉痛的道別。

吳老闆事發當日白天被空拍機拍下的身影，意外成為他生前最後影像。 （圖／翻攝畫面）

這起震驚地方的氣爆事故發生於9日凌晨，新竹市高翠路一間便當店疑因瓦斯外洩引發爆炸，波及周邊住宅與店家。隔壁經營約40年的麵包店首當其衝，夫妻倆遭傾倒建物壓傷，送醫搶救後仍宣告不治，讓熟識他們的街坊鄰居難以接受。

吳老闆事發同日白天被空拍機拍下的身影，意外成為他生前最後影像。 （圖／翻攝畫面）

有民眾事後在社群平台分享空拍畫面，記錄下意外發生前的平靜時刻。影片中，麵包店門前擺放著鄰里熟悉的小茶桌，附近居民時常聚在此聊天、話家常。穿著黑白上衣的吳老闆當天正與兩名友人閒聊，身旁還有其他鄰居來訪，看到空拍機經過時，他還特地抬起手向鏡頭揮手致意，臉上掛著親切笑容。

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子女到父母經營的麵包店進行招魂儀式，場面哀戚。（圖／中天新聞）

拍攝者回憶，當時老闆對空拍影像相當感興趣，還主動表示想看看拍攝成果。沒想到短短數小時後，空拍機再次升空，鏡頭下已是滿目瘡痍的災後景象。原本熱鬧的小茶桌不見蹤影，取而代之的是散落四處的瓦礫、翻覆的機車，以及遭到重創的街景。

遭氣爆摧毀的「全美麵包店」，是竹科人跟不少新竹在地人共同回憶。 （圖／中天新聞）

不少網友看完影片後紛紛留言哀悼，感嘆原本再平凡不過的日常，竟成為夫妻倆留給世人的最後身影。一場突如其來的氣爆，不僅奪走兩條寶貴生命，也讓整個社區陷入悲痛。

氣爆瞬間。 （圖／里長郭朋鑫臉書、 mengxiangx 的Threads ）

針對事故原因，新竹市消防局昨日公布最新火災調查結果。消防人員檢視便當店內4桶瓦斯後發現，其中1桶20公斤與1桶16公斤瓦斯桶的軟管均有斷裂情形，而16公斤瓦斯桶的軟管斷裂處，還出現明顯燒熔痕跡。至於其餘2桶20公斤瓦斯桶的軟管，則仍完整連接在金屬管線上。

高虹安於現場應變中心與市府相關局處會議，並依分工同步啟動後續處置。（圖／取自高虹安臉書）

消防局研判，疑似是16公斤瓦斯桶的軟管因不明因素破損或斷裂，導致與其串接的20公斤及16公斤瓦斯桶，在深夜時段短時間內大量洩漏瓦斯。當高濃度可燃氣體累積至一定程度後，又碰上冰箱、冷氣室外機等設備啟動時產生的電氣火花，最終引發猛烈氣爆，造成難以挽回的悲劇。

新竹便當店9日凌晨發生嚴重氣爆，強大威力導致相鄰店面嚴重毀損，不幸釀成2死4傷的慘劇。（圖／中天新聞）

這場意外讓高翠路熟悉的人情風景瞬間變調。鄰居口中總是熱心招呼客人的麵包店夫妻，再也無法坐在店門前與大家談天說地，留下的只有令人鼻酸的最後揮手，至於師承父親好手藝的「如美餅舖」水潤餅，恐怕也將成為絕響。

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