影／搭水戰船卡洞穴！男童比「540」求助 義大回應了

義大遊樂世界「水戰船」設施昨天驚傳有船隻卡在軌道上。（圖／義大遊樂世界官網）





義大世界驚傳遊樂設施故障意外！有兩名男童昨（26）日搭乘設施「水戰船」時，船體卡在軌道，剛好有遊客注意到男童並拍下當下狀況，男童也機警地比出「540」的求救手勢，之後工作人員下水排除狀況，設施隨即再度正常運作，義大世界今（27）日針對這起事件做出回應。

卡在遊樂設施中的男童，機警比出540手勢求助。（圖／Threads @kungchungfang授權提供）

昨下午接近5點，2名男童搭乘水戰船時，被路過遊客發現船隻卡在洞穴無法動彈，因此拿出手機放大8倍確認狀況，男童也很機警地努力引起遊客注意，除了不斷揮舞吸引拍測者注意外，更試圖讓該遊客知道他們發生的狀況，眼見拍攝遊客沒有太大的動機，於是其中一名男童機警地比出540手勢求助，成功引起注意。

義大遊樂世界對此回應，兩名男童疑因乘坐位置不平均，造成船體傾斜導致輪組卡在軌道上。設施工作人員依照作業流程立刻應變，穿戴裝備後下水進行處置，且在5分鐘內排除狀況。

對於遊客身體狀況，義大世界也表示，2名孩童身體無恙，情緒也穩定，義大世界強調，園區設施都依照規定，每日都有進行檢查與管理，在場的工作人員也都有經過完整的緊急情況應變訓練，昨日事件發生之後，園方已依照內部流程進行檢視、紀錄，後續會持續加強對遊客的安全提醒。

