影／搭無人駕駛計程車 怪男躲後車廂喊：這東西不讓我出去

美國洛杉磯一名母親，替女兒叫「無人駕駛計程車」時，卻發現一名陌生男子藏在後車廂。（示意圖／unsplash）





美國洛杉磯一名母親，替女兒叫「無人駕駛計程車」時，卻發現一名陌生男子藏在後車廂。男子精神恍惚，也解釋不出來為何會躲在車上。

叫車女性vs.躲後車廂男：「你XX的為什麼在後車廂？，（這也是為什麼，我在這想弄明白的事情）。」

這名女性二話不說，打開車門與男子對峙，因為她正想讓女兒上車時，透過車窗看見車內不對勁。男子蜷縮在裡面神情緊張，面對女子的問話，卻結巴無法交代清楚。

叫車女性vs.躲後車廂男：「這鬼東西不讓我出去，（你為什麼會在裡面），是他們放我進來的，（誰放你進來的？），就...那些，（那些什麼啦？）那些人。」

到底是誰放這名男子進來，他自己也說不清，好像自己是莫名其妙進入異空間。這起離奇的事件就發生在美國洛杉磯，這名母親替女兒叫了一輛無人駕駛計程車。沒想到車輛抵達後，裡面竟躲著一名陌生男子。



母親當場要求男子下車，同時聯繫無人車公司客服並報警處理，警方到場後將男子帶走，進一步調查目前尚未公布。事件曝光後也引發外界質疑，無人駕駛車輛是否存在嚴重的安全漏洞。

