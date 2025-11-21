影/搶命瞬間！基隆48歲騎士「捲車底」 路人衝前抬車救人
基隆市西定國小前發生小客車、機車擦撞事故，48歲機車騎士一度被捲進小客車車底，有熱心民眾上前與20歲小客車駕駛合力抬車救人，所幸騎士意識尚清楚，緊急送醫後無生命危險。
據了解，這樁驚險車禍發生於11月20日下午2時許，基隆西定國小前道路上，20歲李姓駕駛的小客車與48歲賴姓騎士的機車發生碰撞，賴姓騎士人車接連倒地，甚至被捲進小客車車底。李姓駕駛見狀上前想拉出賴姓騎士，但他一人力量不足，附近的熱心民眾注意到，上前幫李姓駕駛抬車，順利救出受困的賴姓騎士。
基隆市警察局第4分局中山派出所獲報也趕往現場，員警在旁疏導交通，並通報救護車，賴姓騎士被送往基隆長庚醫院救治，幸而賴姓騎士意識清楚，送醫後無生命危險。隨後交通隊在車禍現場測繪，以釐清事發經過和責任歸屬。
警方提醒，民眾駕駛車輛時，務必隨時保持安全距離，並時刻注意周圍路況變化、遵守交通規則，以免發生事故。
延伸閱讀
中職/黃子鵬確定離開樂天桃猿 5年約加盟台鋼雄鷹
中職/樂天注意！ 台鋼雄鷹傳開5年約給黃子鵬
陸棒球聯賽明年開打 「曹錦輝、林益全」名字浮上檯面！
其他人也在看
影/高雄重大車禍！轎車撞公車「逆衝機車」秒陷火海
現場一度危急！高雄市小港區今（19日）晚間發生重大車禍，有輛轎車撞了公車再逆向衝往機車停等區，擦撞一輛機車後起火燃燒確切傷亡情形也曝光了。中天新聞網 ・ 1 天前
20歲駕駛連撞9車「酒測值0」 波及1婦人害輕傷
桃園市 / 綜合報導 桃園中壢的龍岡路一段，昨(20)日中午發生一起連環車禍，當時有名20歲的男駕駛，先是撞上路邊停放的黑色車輛，導致車旁正在把菜放進車內的婦人被撞到車底；隨後男子再衝撞另一輛轎車及7輛機車，等於他一次撞了9輛車。肇事男子受了輕傷、而遭撞的婦人全身則有多處擦挫傷，至於詳細的肇事原因還要調查釐清。 白色轎車往黑色轎車猛力一撞，讓站在黑色轎車旁的婦人應聲倒地，而且白車還沒停下繼續往前擠，驚悚瞬間往回推，婦人提著剛買好的菜，打開後座車門想放進去，但車卻被後面衝來的車輛直接撞上，不只車殼毀損碎裂，婦人也來不及反應，甚至身體一度被壓在車輪底下。遭波及轎車車主說：「(婦人)倒下去的時候，腳都在底盤裡面了，他(肇事駕駛)的意思是說，他閃一台摩托車啦，然後閃，靠過來的時候，剛好撞到後面那一台(婦人的黑車)。」事發在昨(20)日中午12點多，桃園中壢的龍岡路一段，肇事的白色轎車，先撞上路邊婦人的黑車，再波及到前方另一輛黑車，停在轎車前面的整排機車，也像骨牌一樣斜倒在地，算一算總共有2輛轎車7輛機車，等於白車一次連環撞了9輛車。記者VS.遭波及轎車車主說：「大概要多少(維修費)啊(不知道)。」回到事發現場，遭波及的黑車車尾已留下明顯刮痕，而車主也說，因為愛車的車頭擦撞機車，車前車後都刮傷，遭波及轎車車主說：「車子小傷痕啦，但是都幾乎6，7台都倒了，中間那一台(黑色轎車)比較嚴重，已經拉進修車廠修理了。」桃園市警察局交通警察大隊中壢中隊分隊長姚憬恆說：「劉男(肇事駕駛)除自身受有手部及面部擦，挫傷外，也造成正從被撞車輛取物之莊女全身多處擦，挫傷。」警方表示，肇事駕駛的酒測值為0，也排除毒駕的可能，詳細的肇事原因還有待釐清。 原始連結華視影音 ・ 3 小時前
無辜路人遭撞飛！雙B彰化街頭猛力撞進超商 驚悚影片曝
即時中心／林韋慈報導昨（20）日晚間9時，彰化縣埔心鄉員鹿路一段發生一起嚴重車禍。一輛雙B休旅車違規逆向跨越雙黃線超車，因車速過快失控，先後撞擊兩輛車，最後更衝向路口超商，將一名剛購物完、站在行人穿越道等紅燈的行人撞飛，總共造成五車受損一人受傷，場面相當驚悚。該名行人傷勢嚴重，送醫後已轉送彰化基督教醫院急救。事故發生於員鹿路一段與瑤鳳路口。監視器畫面顯示，43歲沈姓男子駕駛雙B休旅車沿內側車道往員林方向行駛時，突然跨越雙黃線違規超車，不料先撞上前方準備左轉，由53歲邱姓女子駕駛的汽車，隨後又與外側車道20歲張姓男子的轎車發生碰撞。連環撞後，沈男的休旅車失控，如砲彈般往超商騎樓衝去，撞上路人後再撞擊路邊停放的一輛轎車。當時40歲李姓男子剛走出超商，正站在行人穿越道等待紅燈，欲返回對向的車內。目擊者指出，李男看到失控車輛高速衝來，立即試圖躲避，但因對方車速過快，仍被猛烈撞上，整個人被撞飛約10公尺，摔落在超商大門前，當場重傷倒地、意識不清，現場血跡斑斑。民眾血跡仍留在地面。（圖／民視新聞翻攝）遭撞的行人李男頭部受創、四肢多處擦挫傷，最初被送往員林基督教醫院，因傷勢嚴重再轉送彰化基督教醫院治療；肇事駕駛沈男則雙腳韌帶受傷、頭部挫傷。彰化基督教醫院表示，李男目前意識清楚，但腿部骨折，四肢仍有多處撕裂傷，正在急診加護病房持續觀察。警方調查後排除酒駕與競速等不法情事，並指出沈男當時準備前往員林市接送補習班下課的孩子，詳細肇事責任仍有待進一步釐清。《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：快新聞／無辜路人遭撞飛！雙B彰化街頭猛力撞進超商 驚悚影片曝 更多民視新聞報導救人視同義務！李忠憲力挺海巡救援失火中船 管碧玲暖心回應曝光真想犯台！中國秘密訓練「民用貨輪」搶灘 入侵規模恐勝「諾曼第登陸」李明璇嗆「不投降不是政府該做的」律師怒轟歪理：擺明在說「歡迎打我」民視影音 ・ 4 小時前
闖燈輾人還棄車逃！ 警逮肇事者揪「毒駕害命」
彰化縣 / 綜合報導 彰化縣員林市昨（18）日發生死亡車禍，一輛白色轎車路口闖紅燈，撞上兩台正在等紅燈的機車，接著又輾過摔倒在地的64歲高姓女騎士，造成1死兩傷，可惡的是駕駛還催油門逃逸，警方循線追緝，傍晚逮捕肇事駕駛50歲陳姓男子，調查發現他在肇事前，有吸毒。三台機車停在路口等紅燈，一輛白色轎車從後方迎面撞上停在最後的高姓女騎士，女騎士摔倒在地，但駕駛沒停車反而繼續往前催油門，女騎士正好倒在轎車右側輪下遭汽車前後輪兩度輾壓。車禍就發生在彰化員林18日下午一點多，白色轎車在路口闖紅燈連撞兩機車，其中一台機車是一對母女雙載，坐在後座的媽媽整個人往右翻摔倒在地，另外被轎車輾過的64歲高姓女騎士傷勢嚴重送醫不治，記者VS.目擊民眾說：「(跑很快就對了)，加速逃逸啊，很想騎機車去追，抓到拖下車來。」肇事駕駛完全沒停車加速逃離現場，警方調閱監視器追查，發現肇事的車輛被丟在彰化社頭附近的產業道路，車主說是把子借給朋友，警方鎖定肇事駕駛是一名50歲男子，傍晚五點在員林山腳路一帶抓到人，彰化縣警員林分局副分局長許秀枝說：「循線在員林市山腳路一段，緝獲涉案陳姓駕駛到案，經了解，陳姓駕駛肇事前有吸毒情事。」被撞死的高姓女騎士，臉書上滿滿的家庭照和家人聚餐合影，上個周末才開心和丈夫一起到台東出遊，沒想到在上班途中遇到死亡車禍，天人永隔。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
超車連撞失控撞超商 等紅燈男急閃還是挨撞重傷｜#鏡新聞
昨天(11/20)晚上9點06分，彰化縣員鹿路一段發生一起嚴重車禍。一名沈姓駕駛因趕著去接補習班的小孩，跨越雙黃線超車後卻導致連環車禍，還撞上了一名等紅燈的行人，造成他頭部重創還在加護病房治療當中。鏡新聞 ・ 2 小時前
台南車輛失控衝撞安全島 嘉義駕駛誤踩油門衝超商
南部中心／鄭博暉、林俊明、鄭榮文 嘉義台南報導關心高齡駕駛的問題！台南新市區和嘉義太保市，都傳出有七十多歲的年長駕駛，失控肇事意外。在台南駕駛是衝撞安全島後，還差點衝進路旁速食店，撞倒門口一整排機車。而在嘉義則是車輛直接衝進了超商，起因竟是誤踩了油門。七旬翁駕駛失控，撞上安全島後，又衝撞路旁整排機車！（圖／民視新聞）白色自小客由南向北行駛，闖過路口先擦撞了腳踏車騎士，接著失控衝上分隔島後，又整輛車往路邊猛衝，撞倒了速食餐廳前，一整排的機車後，這才停了下來，過程驚險萬分，還好沒有撞進連鎖速食餐廳裡。聲源：目擊民眾：「他是先撞到腳踏車，撞到後然後就撞過來這裡，就撞倒一整排機車了，我有聽到急煞和撞擊聲，嚇一大跳。」台南警善化分局交通分隊長施光哲：「本案無酒駕情事，肇事責任目前尚待釐清當中。」救護人員獲報到場，年輕的腳踏車騎士小腿擦傷沒送醫，反倒是七十歲的肇事駕駛，呼吸急促被送醫觀察。老翁超商前要停車，誤踩油門衝入超商內，幸未造成人員傷亡！（圖／民視新聞）無獨有偶的在嘉義太保，也發生76歲的老翁，開車衝進超商，超商整片玻璃窗扭曲變形，玻璃碎片散落滿地，裏頭貨架也被撞歪，冰櫃也遭殃，還好車輛撞進超商的位置，剛好沒有民眾或是店員走動，沒有波及到其他人，駕駛酒測值也為零，會加速衝撞超商，竟是因為誤踩油門。嘉縣警太保聯合所副所長鄭富強：「因不慎誤踩油門，而撞進超商現場無人受傷。」停車變成衝撞，76歲的肇事駕駛，也飽受驚嚇。兩件離譜的車禍事故，還好沒有造成人員的嚴重傷亡，但警方也呼籲，多關心家中長輩的駕駛情形，和身體及心理狀況，確保行車安全。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：高齡駕駛！台南車輛失控衝安全島 嘉義駕駛誤踩油門衝進超商撞歪貨架 更多民視新聞報導高齡駕駛又出事! 74歲翁"拐錯巷弄"暴衝撞進民宅他被抓8次仍無照上路撞死機士 壢警：全面展開強力執法南韓卡車衝撞市場釀2死、18傷 高齡駕駛再掀討論民視影音 ・ 3 小時前
蘇州帶紀念品返台被盯上！ 郁方行李遭開箱檢查…嚇喊：以為20萬要飛了
藝人郁方近日從蘇州返台，她分享自己卻在松山機場遇上驚魂一刻。她分享自己在當地買了一把「超大艾草棒」，抵台後行李剛從輸送帶滑出，就赫然看見箱子上貼著一張有狗圖案的警示貼紙，讓她當場滿頭問號。讓她憂心是不是違規攜帶肉品，更擔心會遭罰20萬。幸好最終只是誤會一場。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前
注意溫差！最猛冷空氣快走了 「這一天」高溫恐飆到30度
東北季風持續增強，全台有感降溫！今（19）日清晨最低溫只有11.8度，北部白天高溫也僅20度。中央氣象署指出，這波冷空氣將持續影響至後日清晨，隨後氣溫將戲劇性回升，「這一天」將出現一週中的最高溫，飆到30度，體感如同夏天。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
北海道大雪！台灣夫妻登日媒封面 「包成羊咩咩」萌翻全場
日本寒流來襲，北海道小樽天氣急凍大飄雪，一對台灣觀光客因全身包緊緊、宛如「羊咩咩」的可愛造型受日媒採訪爆紅；寒流下的小樽天氣、積雪狀況與觀光客反應全被熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
中客力挺「禁日旅遊令」！日網驚曝「車站1奇景」嗨了
國際中心／于士宸報導日本新任首相高市早苗延續前首相安倍晉三的既定路線，先前拋出「台灣有事即日本有事」的強硬說法，展現出力挺台灣的明確立場。此舉讓中國外交部大為不滿，14日緊急發出聲明，呼籲中國公民「近期暫勿前往日本」，消息一出大批中國旅客紛紛取消、改期機票，避免赴日旅遊。沒想到，近日就有日本網友曬出街景照片，只見本該忙碌的車站前卻空蕩蕩，空氣相當冷清，引起原PO驚嘆，好奇表示「中國人都消失了嗎？」，貼文曝光後掀起一陣熱議。民視 ・ 4 小時前
話時代人物／「最美檢察官」暢談蛻變歷程 愛妻認了：曾心生厭惡
鄭弘儀主持的談話節目《話時代人物》邀請到「最美檢察官」陳漢章，分享他從男生轉換為女生的心路歷程、如何勇敢活出自我，同時也訪問到了陳漢章的老婆雪兒，她為何可以接受丈夫的轉變，以及如何處理雙方關係。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
今起回溫！「最快這時」又一波冷空氣來台 強度曝光
今（20）日持續受東北季風影響，各地皆感受涼冷，清晨西半部及宜蘭低溫約15、16度，花東也只有17、18度，局部溫度會再更低一些，請注意保暖，白天起冷空氣逐漸減弱，北部及宜花氣溫稍回升，高溫約20至22度。氣象粉專也提醒，下一波冷空氣預估將在這時抵達。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
侯湘婷消失演藝圈18年！閃嫁捷安特小開當2寶媽 近況曝變家長會長
曾以《秋天別來》《為你流的淚》走紅的玉女歌手侯湘婷，淡出演藝圈18年後，近日意外在中部某國小的家長會長交接活動中現身，引發熱烈討論。43歲的她身穿優雅紫色禮服，氣質清新如昔，凍齡的模樣讓粉絲驚呼「完全沒變」，再度掀起外界對她近況的高度關注。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
中國人真的從日本消失！日本網友叫好
[NOWnews今日新聞]日本首相高市早苗「台灣有事」相關言論激起中國不滿，祭出多種反制措施包括呼籲民眾別去日本旅遊，航空公司機票、日本飯店乃至郵輪均傳出退訂、行程取消潮。不過，有日本網友對此歡呼叫好...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
驚！瓷杯塞爆菊花 大叔3天難解便「破肚開腸」取出
台中市一名已婚中年男子腹脹三天無法大便，肚子痛到受不了，到醫院求診，經過X光檢查，醫師驚見患者的肛門竟然塞一個直徑約6公分、高約8公分的陶瓷杯，杯子全被大腸包住，部分腸子缺血也造成壞死，只好全身麻醉「開腸破肚」將杯子取出，他很怕被家人知情，強調「不知道杯子怎麼塞進去」。自由時報 ・ 1 天前
凍齡女神就服宋慧喬！青龍獎場內生圖封神，44歲美得不像同一個圖層，無懼「前任同框」話題成最美亮點
粉色輕紗 x 俐落短髮，溫婉與率性的完美平衡宋慧喬身著一襲淺粉色輕紗洋裝亮相。這件禮服的選擇極具巧思，柔和的紗質在場內燈光下呈現出飄逸靈動的光澤，抹胸設計優雅地露出了她漂亮的天鵝頸與鎖骨線條。不同於紅毯上常見的強勢大紅或經典黑白，這抹溫柔的粉色，反而襯托出她...styletc ・ 1 天前
不是南亞科也非華邦電！億元教授點名「這檔記憶體」久抱相對安心 外資連5敲
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導在AI熱潮下，近期記憶體大缺貨價格狂飆，DRAM雙雄南亞科（2408）、華邦電（2344）雙創歷史新天價，成交量也炸天，針對記憶體...FTNN新聞網 ・ 1 天前
【明星聊愛車】李運慶為孩子換Skoda Kodiaq RS 寬敞車室空間及安全性成考量關鍵！
藝人李運慶近幾年在戲劇表演上挑戰多元角色，演技也備受肯定，與前Popu Lady成員洪詩結婚後，育有女兒「哺哺」，如今又即將迎接第二胎到來，事業家庭兩得意，為了給孩子們更大的乘坐空間，也將愛車換成Skoda Kodiaq RS休旅車款，一起來看看他的分享吧！Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 天前
被虐殺800點！輝達「應收帳款飆破1兆4千億」Blackwell供應鏈急凍 台積電下挫55元
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導台股今（21）日一早即遭國際利空重擊，開盤重挫超過800點，指數最低一度摜至26,570點，幾乎瞬間吃掉昨日因輝達財報利多而大...FTNN新聞網 ・ 6 小時前
中信兄弟莎菈現身WPBL選秀 第3輪中選可能挑戰女子職棒
女子職棒聯盟（WPBL）公布最新選秀名單，中信兄弟外籍打擊教練莎菈（Sarah Edwards）出現在榜單上，並在第三輪第10順位獲得指名，可能將展開新的職業生涯。鏡報 ・ 4 小時前