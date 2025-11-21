影/搶命瞬間！基隆48歲騎士「捲車底」 路人衝前抬車救人

基隆市西定國小前發生小客車、機車擦撞事故，48歲機車騎士一度被捲進小客車車底，有熱心民眾上前與20歲小客車駕駛合力抬車救人，所幸騎士意識尚清楚，緊急送醫後無生命危險。

基隆市西定國小前的道路發生機車與小客車擦撞事故，48歲賴姓機車騎士捲進小客車後輪處。（圖／翻攝畫面）

據了解，這樁驚險車禍發生於11月20日下午2時許，基隆西定國小前道路上，20歲李姓駕駛的小客車與48歲賴姓騎士的機車發生碰撞，賴姓騎士人車接連倒地，甚至被捲進小客車車底。李姓駕駛見狀上前想拉出賴姓騎士，但他一人力量不足，附近的熱心民眾注意到，上前幫李姓駕駛抬車，順利救出受困的賴姓騎士。

附近民眾發現小客車駕駛的動作，紛紛上前協助抬車並順利救出底下的賴姓騎士。（圖／翻攝畫面）

基隆市警察局第4分局中山派出所獲報也趕往現場，員警在旁疏導交通，並通報救護車，賴姓騎士被送往基隆長庚醫院救治，幸而賴姓騎士意識清楚，送醫後無生命危險。隨後交通隊在車禍現場測繪，以釐清事發經過和責任歸屬。

警方提醒，民眾駕駛車輛時，務必隨時保持安全距離，並時刻注意周圍路況變化、遵守交通規則，以免發生事故。

