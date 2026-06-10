影/搶命一刻影片曝！近距離直擊桃園重大死傷車禍現場

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桃園市新屋區今（10日）上午發生女子出席完父親告別式，載著親友要去吃平安宴，卻逆向對撞聯結車，導致自己跟3名親友喪命的悲劇，消防局派員趕抵現場搶命，及慘烈損壞的現場畫面全曝光。

車禍現場搶命畫面。（圖／翻攝新屋生活圈）

據「新屋生活圈」臉書上的現場畫面，及消防局的救護人員趕抵畫面，只見救護車趕到時現場宛如戰場，聯結車車頭嚴重損毀，被甩停到路邊呈現「折甘蔗」樣貌，轎車則是幾乎全毀，5人全困在裡頭，警消當下迅速使用器材破壞車身，無奈車內5人最後還是有4人悲慘離開人世。

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車禍現場搶命畫面。（圖／翻攝新屋生活圈）

回顧整起慘劇，桃園市消防局指出，事發地點在中山西路二段上，當時消防局在上午11點58分接獲Apple Watch的車禍自動報案功能，顯示該處有車禍，獲報後立刻派永安分隊的38位消防員、5輛消防車跟12輛救護車趕往，警消抵達後發現車內有多人受困，消防人員到達現場立即給予破壞器材脫困並給予救護處置後送醫。

撞擊瞬間。（圖／翻攝新屋生活圈）

消防局提供的完整傷亡名單如下：

(1)女性患者1名OHCA，年紀約60歲，送怡仁醫院搶救仍宣告不治。

(2)男性患者1名OHCA，年紀約50歲，送新屋分院搶救仍宣告不治。

(3)女性患者1名OHCA，年紀約60歲，送楊梅天成醫院搶救仍宣告不治。

(4)女性患者1名輕傷 ，自小客車副駕駛、年紀約60歲 ，肢體擦傷，意識清楚，送聯新醫院救治

(5)男性患者1名，為聯結車駕駛、35歲，肢體擦傷，意識清楚，送怡仁醫院救治

(6)女性患者1名，為自小客車駕駛、明顯死亡)，未送醫轉交警方處理

桃園新屋今（10）日上午發生轎車與大貨車嚴重對撞事故，轎車車體扭曲變形。（圖／翻攝畫面）

警消獲報後火速趕抵現場，動用破壞器材搶救受困車內的民眾。（圖／翻攝畫面）

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