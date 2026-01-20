影/搶救2歲女童！吃拔絲地瓜卡喉 屏東警鳴笛開道送醫

屏東縣潮州鎮一名2歲多女童吃拔絲地瓜不慎卡在喉嚨，出現呼吸困難情形，母親見狀後焦急抱起女兒前往派出所求助，員警立刻以巡邏車鳴笛開道，緊急護送其至醫院，醫護人員順利將卡在女童喉嚨內之異物取出。

2歲多女童吃拔絲地瓜不慎卡在喉嚨，母親抱她前往派出所求救。（圖／警方提供）

屏東縣政府警察局潮州分局中山路派出所所長謝東穎、警員曹哲瑋，日前執行勤務時，一名女子神情慌張抱著幼童衝入派出所求助，表示孩童進食時不慎噎到，出現呼吸困難情形，狀況十分危急。

警方立即查看孩童狀況，發現38歲吳姓女子的2歲多女兒面露痛苦、呼吸急促，疑似異物卡在喉嚨，遂當機立斷以巡邏車鳴笛開道，緊急護送至潮州安泰醫院救治，並沿途通報院方預作準備。

員警協助女童送醫。（圖／警方提供）

所幸及時送醫，經醫師即時處置，順利將卡在孩童喉嚨內之異物取出，孩童已無生命危險，目前狀況穩定，家屬對警方積極協助表達由衷感謝。

潮州分局長林俊雄表示，員警在第一時間果斷協助送醫，成功為孩童爭取寶貴搶救時間，充分展現警方守護民眾生命安全的使命感與專業態度，值得肯定。警方也提醒若不慎發生異物哽塞情形，應立即撥打119請求救護協助，或就近向派出所求助，爭取黃金救援時間。

