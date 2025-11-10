(影)搶頭香登記參選高雄市長！邱議瑩：投給柯志恩就是支持鄭麗文

[Newtalk新聞]

民進黨佈局2026縣市長大選，嘉義縣、台南市、高雄市長初選登記本週開跑。民進黨立委邱議瑩今（10）日搶頭香登記參選高雄市長，並強調自己已經準備好了，要努力讓高雄贏。被問及國民黨主席鄭麗文近期的爭議言行，她則說，國民黨致敬威權、祭拜共諜，是未來發展的路線嗎？國民黨高雄市黨部主委柯志恩怎麼看？若延續此路線，那代表「投給柯志恩就是支持鄭麗文」，支持鄭麗文就是支持中國人的路線。





邱議瑩今上午受訪表示，她今天趕在早上9點多就來登記，一方面也是覺得今天日子還不錯，再來則是擔心明後天颱風來，選區會有災情，所以趕緊來登記。她說，這也是一個宣示，要告訴所有高雄市民朋友，「我已經準備好了」，未來希望能夠跟高雄一起進步，一起努力。

邱議瑩說，她過去在高雄這麼多年，在高雄求學、在高雄戀愛、在高雄結婚，並在高雄繼續她事業的下半場，高雄給她很多很多的生命力、磨練，與經驗，也了解高雄的苦、經歷高雄的傷痛，希望藉由這樣的磨練、經驗、執行力，並跟著高雄市長陳其邁、前輩們的腳步，繼續讓高雄更進步，延續高雄的榮光，所以她要告訴高雄的市民朋友們，「我是邱議瑩，我準備好了，讓我們一起努力讓高雄贏」。

民進黨立委邱議瑩上午前往民進黨中央黨部，登記參加2026年高雄市長民進黨黨內初選。





民進黨立委邱議瑩上午前往民進黨中央黨部，登記參加2026年高雄市長民進黨黨內初選。 圖：張良一/攝





針對民進黨立委許智傑說自己是高雄最大公約數，邱議瑩表示，彼此都擔任許多屆立委，也對高雄有深刻了解。她說，誰能真正整合地方、派系，甚至所有支持力量，這才會是市民眼睛所看到的，然後交給市民來做決定，所以兄弟登山，大家一起努力。





媒體也詢問，如何看鄭麗文的爭議言行，可能會衝擊到柯志恩的地方選情？邱議瑩回應，這是國民黨必須去面對的，而當台灣在往國際、民主社會靠攏的時候，國民黨卻致敬威權、祭拜共諜，這在國民黨內部也引起相當大的紛爭。

邱議瑩說，鄭麗文應該要自己對外說明清楚，這代表國民黨未來發展的路線嗎？如果是這樣的話，那其提名的高雄市市長候選人，或者現在是高雄市黨部主委的柯志恩怎麼看呢？要延續這個路線嗎？如果確定要延續這個路線，那投給柯志恩就是支持鄭麗文，支持鄭麗文就是支持中國人的路線。她強調，這高雄市市民看在眼裡，應該是不能接受的事情。





邱議瑩順利完成登記參選高雄市長。 圖：張良一/攝





針對民進黨立委林岱樺說要救高雄傳產，邱議瑩則說，應該要救的是全高雄的所有產業，高雄產業應該要平均發展，現在高科技業正夯，但是對於中小企業、傳統產業，甚至對於其他的觀光、旅宿等等，高雄未來發展不會只著重在科技業上面。她說，團隊連續三個禮拜，到明天也會有第四場的政策發表會，所以會一場一場把未來對高雄市政的擘劃告訴高雄市民，也希望高雄市民能夠支持，也讓大家知道團隊對於所有高雄願景，其實最有規劃、最有想法。





隨後，邱議瑩赴黨中央10樓組織部辦理登記，並在順利完成登記後受訪表示，這是她有史以來第一次到中央黨部辦理選舉登記，表示她的人生要往前跨進新的一頁。她說，未來要持續不斷努力，希望跟高雄不斷進步，讓高雄變得更好、變得更漂亮，也讓大家愈來愈喜歡高雄，甚至讓國際看見高雄的美、看見高雄的城市力量。





民進黨2026嘉義縣長、台南市長、高雄市長登記起跑。 圖：高逸帆／攝

