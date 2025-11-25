影/摔傷轉折變命案！苗栗67歲獨居翁死家中 生日2酒友落網

死狀悽慘！苗栗市昨（24）日發生一起兇殺案，有位獨居老人被居家服務員發現慘死在家裡，頭部嚴重外傷，警方調監視器發現有2名跟他爭吵過的男子涉有重嫌，通通逮捕到案，2人落網日恰巧就是死者的生日。

案發現場 。 （圖／中天新聞）

據苗栗分局指出，全案發生在昨天上午9點20分左右，當時接獲一位居家服務員報案，表示福興街某民宅內有位老翁倒臥不起，旋即派遣北苗派出所員警會同救護人員趕往，經檢傷發現該名67歲鄭姓老翁已經明顯死亡，頭部有嚴重深長的裂傷，血跡已呈半凝固狀態，明顯死去多時，居服員表示一開始還以為是老翁摔到，看到地上流很多血驚覺情況不妙趕緊報案。

案發現場 。 （圖／中天新聞）

警方旋即展開調查，發現22日有2位男子涉有重嫌，分別是42歲謝男跟27歲蕭男，當天下午這2人有前往鄭姓老翁家中喝酒，停留1個小時後才離開，也被監視器拍下相關進入影像，旋即循線將2人拘提到案，謝男跟蕭男旋即認罪，表示是因為先前去鄭姓老翁家喝酒聊天時，曾經砸毀物品被報警，才懷恨在心，當天又跟鄭姓老翁吵架，於是就地取材拿鄭翁家中的物品毆打對方後離開。

而昨天全案曝光後1天不到破案，2嫌同日落網，而一查恰巧也是鄭姓老翁的生日，當地的里長把公所本來要給鄭翁的生日禮金轉交給鄭翁的妹妹時，不禁感嘆「他為人善良，實在想不透為何會遭遇不測」鄭翁的妹妹痛哭表示，發現哥哥頭部傷口筆直又深長，看起來不像跌倒，更像是被利刃所傷，痛斥2名嫌犯手段太兇殘，希望檢警可以查明真相，家境清寒的鄭翁如今魂斷在父母留下的老房子裡，家屬的悲痛難以言喻

，警方今（25日）已報請檢察官跟法醫相驗，要進一步釐清死因。

