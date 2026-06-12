影》撞人還嘴秋 89狂跳針嗆我直行車捏 下秒被「高雄馬東石」一拳打趴

刺青男追撞騎士不道歉，反而不斷跳針說自己是直行車，嗆問誰路權比較大。（圖／翻攝自「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」）

別以為有刺青別人就會怕！高雄日前發生一起行車糾紛，一名開著雙B的刺青男疑似未注意前方狀況，追撞前方機車騎士，沒想到刺青男下車後非但沒道歉，還狂跳針自己是直行，一旁路人看不下去開轟「撞人還那麼大聲」，刺青男聽到後上前理論，卻被一拳打趴，影片曝光讓網友直呼大快人心。

車主將行車紀錄器投稿至YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」，透過影片可以看到，騎士準備左轉時，突然遭後方完全沒煞車的BMW狠狠追撞而摔倒。駕駛下車後不僅完全沒道歉，不斷跳針嗆「我直行捏」，還狠瞪騎士問「直行跟轉彎誰比較大」，似乎完全跟對向來車的交通規則搞混。

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不滿「高雄馬東石」插嘴，刺青男上前嗆聲動手，卻被對方一拳打趴。（圖／翻攝自「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」）

這時在路旁全程目睹車禍的黑衣男子看不下去，開口「撞到人沒道歉還那麼大聲」，刺青男聽到後相當不爽，上前嗆「怎樣啦」、「是關你屁事啦」，雙方隨後發生肢體衝突，沒想到黑衣男一拳就打趴刺青男，刺青男不服想起身再戰，但下一秒又被打趴，坐在地上雙手伸在臉前阻擋，姿勢彷彿在求饒。

警方到場後分開兩人，衣服被扯破慘敗的刺青男氣得回車上拿手機，邊嗆「你嘎林北但欸」，似乎想打電話烙人來打黑衣男，過程中還不斷碎嘴，黑衣男則冷回「你再罵一句試試看」，讓刺青男又縮了一下。被撞的騎士則傻眼，自己被撞卻是另外兩個人在打架，但還是感謝黑衣男仗義執言。而黑衣男因為身形魁梧壯碩，形似韓星馬東石，因此被取綽號「高雄馬東石」，一夕爆紅。

對此警方表示，刺青的趙男因不滿潘姓黑衣男插嘴，爆發肢體衝突，但前者情緒始終相當激動，一度遭同仁壓制在地，後續將人帶回派出所，但雙方皆表示不願提告，因此依《社會秩序維護法》移請裁處。

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