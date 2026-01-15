影/撞爛以後人不見！高雄跑車女肇事後「拔腿就跑」
高雄市今（15日）凌晨發生肇逃事件，有位女子開著紅色拉風轎車自撞電線桿後，竟然棄車徒步逃逸，警方目前正全力追緝她到案，以釐清是否有酒駕或毒駕情事。
岡山分局指出，事發地點在橋頭區的通燕路上，今天凌晨2點23分接獲車禍通報後，迅速派員會同消防隊、救護人員趕往，但是抵達後只有看到一輛車頭嚴重毀損「黏」在電線桿柱身的紅色轎車，駕駛已經不知去向。
警方調閱監視器後，發現駕駛是一名女子，撞車後脫困旋即徒步走通燕路，往橋頭方向逃逸。對於未報警請求協助處理就逃走的行為，警方表示，她已經涉犯《道路交通管理處罰條例》第62條規定，汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，處新台幣1000元以上3000元以下罰鍰，如有逃逸情形者，並吊扣其駕駛執照1個月至3個月。
今天清晨，警方已連繫該輛車的黃姓車主，但對方表示車是母親蔡姓女子開的，但母親目前也失聯，警方目前正全力追緝其到案說明，要釐清是否有酒駕、毒駕情事。
