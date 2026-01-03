影/撞臉楊紫！北京「最美交警」暴紅 引新疆粉絲千里追星

大陸北京一位女交警近日在網上暴紅，其五官輪廓與女星楊紫極為相似，被網友封為「最美交警」。不只值勤時被民眾誤認是明星拍戲，甚至有新疆粉絲不遠千里搭機前來，只為見她一面。

張鈺今年26歲是北京西城交通支隊女子鐵騎隊成員。（圖／翻攝中新網）

綜合《大皖新聞》、《封面新聞》等陸媒報導，張鈺是北京西城交通支隊女子鐵騎隊成員，今年26歲，從警6年，主要負責鼓樓路口及景山、什剎海等景點周邊的交通疏導、巡邏及應急處置工作，每遇節假日人潮高峰，張鈺與隊友動輒需執勤長達12小時，騎行巡邏50至60公里更是家常便飯。

張鈺皮膚白皙，長相清秀，其親切笑容與幹練形象神似大陸女星楊紫，尤其側面高度相似，被不少網友驚呼簡直是「複製粘貼」。其執勤過程還被民眾拍下，只見她身著螢光綠警服、駕馭300公斤鐵騎的形象，被讚「又美又颯」，甚至一度被誤認是「楊紫在拍攝新劇」。

張鈺被封「最美交警」與女星楊紫（右）長相神似。（圖／翻攝微博）

面對走紅，甚至還有新疆粉絲千里探訪，張鈺受寵若驚，驚呼「這種善意對我來說，心裡非常的暖，工作更有幹勁了」。她強調自己和所有一線交警一樣，只是一名普通的守護者。展望2026年，除了希望能在工作之餘多陪陪家人，同時期許精進自己的業務和外語技能，與同事們一道繼續擦亮首都交警的「金名片」。

