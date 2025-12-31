影/擺攤男「行李太大」搭捷運遭拒 怒嗆站務員爆衝突

北捷中山國小站昨日發生一起糾紛，一名男子因隨身行李體積過大遭拒載，與站務人員發生口角衝突，雙方僵持不下最後由警方勸導後，男子才悻悻然帶著行李出站搭計程車離開。

擺攤男不滿遭拒載與站務人員爭執。（圖／翻攝畫面）

北市中山分局圓山派出所昨（30）日晚間8時許接獲報案，稱轄區捷運中山國小站發生站務糾紛案件，立即派遣警力趕赴現場，經查一名趙姓男子（55歲）攜帶行李等物品放置在捷運站即離去，經站務人員發現後將行李等物品暫時保管。

男子攜帶大量行李尺寸過大遭拒載。（圖／翻攝畫面）

趙男事後返回捷運站欲取回原放置物品時，站務人員告知領取程序，並告知他因攜帶的行李等物品尺寸過大，無法搭乘捷運，趙男因此不滿與站務員爆發口角衝突，經站務人員通報警方到場。

男子在警方護送下出站搭計程車。（圖／翻攝畫面）

趙男向員警表示自己因擺地攤所以東西較多，員警檢視後其攜帶物品內並無利器，並理性勸導後趙男火氣才消退，最後由警方護送他出站搭乘計程車離開，化解一場糾紛，

警方呼籲，遇有糾紛應保持理性冷靜，並即時撥打110報案，切勿訴諸暴力。

