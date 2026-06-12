影／攜手消除月經貧窮 255箱衛生棉助彰化家扶少女安心成長
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】為持續關注弱勢女性月經健康與月經貧窮議題，在世界經期衛生日（5月28日）後，北斗奠安慈善功德會與國際獅子會300D1區第四度攜手結合嬌聯公司捐贈255箱衛生棉予彰化家扶中心，於今(12)日在秀水鄉獅子會社福館舉辦「齊心公益 樂善好獅 綿薄之愛 續航家扶少女 衛生棉捐贈活動」，希望透過實際行動減輕弱勢家庭女性生理用品支出負擔，並喚起社會大眾對女性生理健康及月經貧窮議題的重視。
月經是女性生命中的自然歷程，但對經濟弱勢家庭而言，每月固定支出的生理用品費用卻可能成為沉重負擔。彰化家扶中心自2022年推動月經貧窮議題倡議以來，陸續獲得企業、社團及社會大眾響應支持，捐贈衛生棉物資及挹注「月經貧窮專款」，協助受助家庭女性獲得基本生理衛生照護，透過專款採購及民眾捐贈已發放約10次，每次發放3-4個月衛生棉用量，累計發放近18萬包衛生棉，成為許多弱勢家庭女性最穩定的支持力量。
目前彰化家扶扶助家庭中，國小高年級以上少女至52歲以下主要照顧者約有2,234位女性有生理用品需求。在物價持續上漲的環境下，衛生棉等生理用品已成為家庭必要且固定的開銷，尤其家中若有多位女性成員，更增加經濟壓力。家住鹿港鎮的小惠媽媽20歲從越南嫁來台灣，育有兩個女孩國二及高一，男孩小六，因先生家暴而離婚，獨自帶著三個小孩生活，目前雖然有工作但須租屋，加上三個孩子學費、生活費，經濟壓力大，謝謝獅子會及北斗奠安慈善功德會每年大量的衛生棉捐贈，讓我在採購生理用品的開銷上，壓力減少許多，真的減輕了我部分的負擔。
此次由北斗奠安慈善功德會與國際獅子會300D1區共同主辦捐贈活動，由駐區總監特別助理朱酈居中牽線，國際獅子會300D1區總監蔡沼玲號召眾多獅友響應，由第八分區主席邱法準、彰化愛心獅子會承辦及天后獅子會、成功獅子會、紅鶴獅子會、櫻花獅子會、彰化縣獅子會、米蘭獅子會、彰濱獅子會，蘭芯獅子會，大彰興獅子會、大興獅子會等分會協辦，利用下班時間至社福館清點衛生棉種類及數量，捐贈的255箱衛生棉包含不同尺寸及款式有日用、夜用、褲型及一般護墊，能滿足少女及婦女在不同生理期間的需求。活動現場由獅友共同整理、分類及搬運，一箱箱衛生棉堆疊成愛心牆，象徵社會各界對弱勢女性的關懷與支持。
北斗奠安慈善功德會卓煜明創會長表示：北斗奠安慈善功德會長期關懷彰化地區弱勢團體，辦理急難救助、祈福點燈、齊心做公益等慰問活動，將希望帶到更弱勢的角落，因著資源共享理念，在歷屆會長的支持下連續四年將衛生棉資源分享給彰化家扶中心來發放，期盼彰化家扶的媽媽及少女們能安心成長。
國際獅子會300D1區總監蔡沼玲表示：今年是獅子會第四年結合北斗奠安慈善功德會辦理捐贈衛生棉予彰化家扶中心活動，累計已捐出1350箱衛生棉，市價約180多萬，響應聯合國永續發展目標（SDGs）「消除貧窮」、「健康與福祉」及「性別平等」等目標，盼能協助家扶少女及婦女安心度過每個生理期，共同消除「月經貧窮」，也謝謝北斗奠安慈善功德會的支持響應，未來會持續主動關懷地方弱勢，給予即時協助。
彰化家扶中心主任王震光表示：彰化家扶社工也觀察到，部分家庭曾因經濟壓力而延長衛生棉使用時間，甚至優先將有限資源留給孩子，因此穩定提供生理用品，不僅守護女性健康，也維護其基本尊嚴。今日彰化扶幼委員會李世湧伉儷、員林區扶幼委員會鐘欽照伉儷及兒少保委員會一副主委何珮琳均蒞臨出席感謝北斗奠安慈善功德會、國際獅子會300D1區及所有愛心人士長期關注月經貧窮議題，透過實際行動提供最直接的幫助，讓受助少女及媽媽們能夠安心面對每個生理期，維護自身健康與尊嚴。月經貧窮不只是物資缺乏的問題，更關乎女性健康、教育參與及生活品質。期待透過此次捐贈活動，讓更多人認識並重視相關議題，共同打造更友善、更具支持性的成長環境。如您願意響應，請劃撥帳號00271389家扶基金會彰化分事務所，指定『月經貧窮』；捐助電話：04-7569336。
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