影／改善大村、秀水易淹水區域 加錫排水第一期治理工程動土

▲為改善大村、秀水特定區域強降雨易淹水問題，彰化縣政府自籌4,875萬元推動「加錫排水（第一期）治理工程」，今日在秀水鄉板本排水陝西橋旁舉行動土典禮。（記者林明佑翻攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】為改善大村、秀水特定區域強降雨易淹水問題，彰化縣政府自籌4,875萬元推動「加錫排水（第一期）治理工程」於今（7）日在秀水鄉板本排水陝西橋旁舉行動土典禮。彰化縣長王惠美表示，工程將新設640公尺箱涵並加速施工，期盼早日完工，減輕地方長期水患，守護居民生活安全。

王惠美表示，加錫排水（第一期）治理工程是地方引領期盼的重要建設，113年凱米颱風造成錫安路嚴重淹水，當時受康佰武村長所託現勘，隨即責成水利單位研議並向中央申請經費。惟因114年7月豪雨再度致災，感謝議長謝典霖及所有議員對預算的支持，優先動用縣款4,875萬元先行辦理加錫排水第一期改善工程，這次工程包含地方長期建議的箱涵設施，總長度為640公尺，已要求施工單位加派人手、加速施工，在如質前提下縮短原本300日曆天的工期，期能早日完工，協助鄉親免受淹水之苦。

廣告 廣告

▲彰化縣長王惠美表示，工程將新設640公尺箱涵並加速施工，期盼早日完工，減輕地方長期水患，守護居民生活安全。（記者林明佑翻攝）

王惠美表示，為有效解決秀水及大村地區的淹水問題，縣府已於114年積極向中央爭取板本排水的改善經費，獲得2億多元的經費並結合縣府預算，將全力投入區域排水整治工程，期望透過優化整體排水系統，逐步強化區域防洪能力，保障在地生活環境。

▲加錫排水（第一期）治理工程動土典禮合影。（記者林明佑翻攝）

議長謝典霖表示，因為極端氣候影響，過去所做的排水系統逐漸無法負荷，感謝縣府團隊積極整治排水以及村長協助溝通地方，也感謝所有議員對預算的支持，期盼民眾免受淹水之苦。

大村鄉長賴志銘表示，在氣候變遷及強降雨的影響下，疏通排水的治理工程刻不容緩。感謝王縣長縣府團隊的支持，很高興見證第一期排水治理工程的動工，相信人定勝天，期能造福加錫排水沿線的各聚落及後面沿線的鄉親，預祝工程如期如質完成。

彰化縣政府水資處表示，加錫排水（第一期）治理工程是地方期盼已久的重要建設，這次工程總經費為4,875萬元，全額由縣府自籌辦理，範圍自正興巷與錫安路746巷交會處(加錫排水0k+564)往北，至板本排水陝西橋上游，新設箱涵約640公尺，透過箱涵分流的方式，增加排水系統的通洪能力，將能改善長期困擾地方的淹水問題。縣府團隊也將持續爭取經費，針對易淹水地區逐步辦理改善工程，避免鄉親免受淹水之苦。