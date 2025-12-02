(影) 攻打委內瑞拉在即! 川普召官員會商 11艦包圍 馬杜洛發槍給民兵打巷戰

[Newtalk新聞] 美國與委內瑞拉的衝突局勢近期持續升溫，美國總統川普也在白宮召開政府高層會議，針對可能對委內瑞拉採取的行動進行討論。面對川普的下台要求，委內瑞拉總統馬杜洛也以強硬的態度進行應對，強調委內瑞拉拒絕「奴隸式」或「殖民地式」的和平，並對美國干涉該國國內事務的行為發表批評。許多委內瑞拉民眾也響應政府號召加入民兵，準備應對可能發生的武裝衝突。





X 推主「Inty News」發布推文引用美國《有線電視新聞網》( CNN ) 的報導指出，當地時間 1 日下午 5 點，川普召集包含國務卿盧比歐、國防部長海格塞斯、參謀長聯席會議主席丹．凱恩 ( Dan Caine )、白宮幕僚長蘇西．威爾斯 ( Susan Wiles ) 以及國土安全顧問史蒂芬．米勒 ( Stephen Miller ) 在內的多位白宮官員，共同在橢圓形辦公室討論委內瑞拉局勢。

廣告 廣告





美國海軍航艦「福特號」（CVN-78）打擊群等 11 艘軍艦進入加勒比海，準備執行「南方之矛行動」。 圖：翻攝 US NAVY





與此同時，X 推主「Rica」補充稱，美軍目前已經使用包含「福特」號航母在內的 11 艘軍艦，徹底包圍委內瑞拉沿海地區。「Rica」表示，川普也向馬杜洛發出最後通牒，要求其立即放棄總統職務並下台，「否則後果自負」。





「Rica」進一步指出，美國與委內瑞拉間的衝突局勢在最近 24 小時內急速惡化，美國在完全封鎖委內瑞拉領空的同時，也讓部署在南加勒比海地區的航母打擊群進入攻擊位置，被派駐到委內瑞拉的美國中央情報局 ( CIA ) 探員也展開地面行動，正式啟動針對委內瑞拉的「南方之矛」行動。





「Rica」認為，美國川普政府的目標十分明確，希望透過相關行動完全切斷委內瑞拉向美國運輸毒品的路線，並摧毀委內瑞拉的販毒集團，同時推動馬杜洛政權的完全倒台。





委內瑞拉總統馬杜洛（Maduro），指控川普企圖透過軍事行動顛覆委內瑞拉政權。 圖：達志影像/美聯社





雖然川普已經向馬杜洛下了最後通牒，並承諾馬杜洛在其辭去總統職務、離開委內瑞拉後，確保其家屬能安全通行，但馬杜洛卻正式的拒絕了川普政府提出的要求。中國《介面新聞》報導指出，當地時間 1 日，馬杜洛出席一場在首都加拉加斯舉辦的遊行活動時致詞表示，委內瑞拉拒絕「奴隸式和平」或「殖民地式和平」，「我們想要的，是在主權、平等與自由的環境下創造的和平」。





馬杜洛也針對美國川普政府的一系列行動發表批評，認為美國希望透過「心理恐怖主義」的方式，改變委內瑞拉民眾的選擇，「但他們並沒有成功，委內瑞拉的人民們將繼續以和平的方式建設國家，其他國家不可能獲得干涉委內瑞拉事務的機會」。





X 推主「Alan MacLeod」也發布推文補充稱，隨著美國與委內瑞拉間的衝突局勢不斷升溫，越來越多委內瑞拉民眾選擇加入地方民兵組織，試圖保護自己的家園，並抵抗美軍可能發起的「侵略行動」，甚至連老人、婦女都主動加入相關組織，明確地展現出想要與美國對抗的意志。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

他下令「殺光所有人」? 海格塞斯涉犯戰爭罪 美兩黨議員要他下台並究責

杜拜航展摔飛機 印網竟說「贏麻了」! 稱光輝才摔2次 梟龍摔了6次