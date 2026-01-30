影/政大學霸遭丟包4車輾「倒內車道」亡！第5車駕駛閃過畫面曝

政大雙學士畢業的25歲溫姓替代役男，日前深夜搭乘多元計程車返家，卻遭司機丟包於台64線，隨後不幸連續遭四車輾斃，令人震驚與不捨。案件疑點重重，究竟誰該負責引發熱議，家屬更是悲痛欲絕。然而，30日晚間疑似第五輛駕駛將行車記錄器畫面公布，該名駕駛高速行駛中且在光線不足下還能成功閃過溫男，獲得逾16萬名網友讚賞。

政大雙學士畢業學霸溫男遭連4輾，倒臥內側車道畫面曝光。（圖／網友 網友fhysono999授權提供 ）

25歲溫姓替代役男遭丟包命喪台64線引發社會關注。然而，有駕駛於30日下午5時許在社群平台Threads上發布一段影片，畫面中可見，溫男倒臥於快車道，動彈不得，駕駛緊急變換車道避開，而一旁停著的正是第一輛撞上溫男的白色自小客車。畫面曝光後，發生地點被認為是光線不足的區域，使得駕駛在行駛時面臨更大的挑戰。然而，該名第五位駕駛行經途中看到溫男躺在地上幸運閃過免於刑責，機智的反應獲得逾16萬名網友讚賞。

政大雙學士畢業學霸溫男遭連4輾，倒臥內側車道畫面曝光。（圖／ 網友easysmartchen授權提供 ）

一位網友提到，「眼力真的很好，那個在橋緣下面路燈光明顯不足。」此外，許多網友對於駕駛的反應表示驚訝，讚賞第五位駕駛機智的反應，並質疑為何前面的車輛未能及時察覺路邊的情況。另一位網友則指出，「丟在內側車道？這簡直是謀殺罪！」引發了對於交通安全的討論。

回顧事發經過，溫男於凌晨2時7分在台北市文山區透過APP叫車，11分鐘後卻被司機林男趕下車，隨後發生憾事。司機辯稱因溫男酒醉踹椅才起爭執，但有友人出面還原當時情況，指稱溫男並未喝醉。檢方原先裁定司機林男5萬元交保，但因案情疑點重重及家屬質疑，案件已改列「重大刑案」偵辦，並重新召開偵查庭。檢方考量後將保釋金提高至20萬元，但未限制出境出海。林男目前已完成相關程序交保。案件進展仍需密切關注，盼能早日還原真相，給家屬一個交代。

