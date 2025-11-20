影／敏感肌不再怕！ 《嘿 醫美好辣2》第四集揭「冷電漿」如何讓皮膚回穩





《嘿 醫美好辣2》第四集播出後，掀起熱烈討論。節目主題「冷電漿與敏感肌修復」讓許多觀眾第一次認識這項皮膚醫學新技術，也更理解「敏感肌」背後的科學原理。

主持人曹登華主播開場就自嘲：「喝個冰奶皮膚都會抗議！」讓王修含醫師笑著接話：「這正是現代人的典型案例。」他指出，敏感肌並非單一疾病，而是一種皮膚防禦機能下降的狀態。節目邀請三位皮膚專科醫師—鄭惠文、李承鴻、許哲豪—分別從醫學定義、生活習慣與科技應用三面向解說。

李承鴻醫師說明，敏感肌的核心問題在於角質層受損與保水力下降。「皮膚像磚牆，磚塊鬆動時，灰塵與污染就容易滲入。」他提醒觀眾，頻繁去角質或長時間敷面膜都可能讓皮膚變得更脆弱。鄭惠文醫師也補充：「真正的保養不是越多越好，而是越穩越好。」

節目亮點之一是「冷電漿」技術的介紹。王修含醫師以物理能量的角度解釋：「冷電漿利用氣流電位改變，能協助皮膚調節電性與穩定，過程中不會產生高溫，也不需麻藥。」節目用示意畫面呈現皮膚修復過程，視覺化的畫面讓觀眾印象深刻。

許哲豪醫師則分享臨床經驗，指出冷電漿除可應用於敏感肌，亦常見於皮膚科學研究中的傷口照護與微生物控制。「它能協助修復皮膚屏障，減少發炎反應，但仍需醫師評估，不建議自行模仿或購買非醫療用途產品。」

節目後半段進一步延伸討論「過度保養」的隱藏風險。三位醫師一致提醒：「敷面膜不宜超過15分鐘、去角質不宜頻繁、含香精或刺激性的產品要避免。」同時強調日常保濕、防曬與睡眠的重要性，這才是維持膚質穩定的核心。

