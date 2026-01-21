影／救命從救護車開始 彰化高級救護技術員成功解除氣喘危機

▲疑似氣喘患者突發急性呼吸困難，家屬撥打 119 求助。EMT-P救護員在救護車給予霧化吸入治療，並緊急後送至彰基，成功爭取治療時機。（示意圖／彰化基督教醫院提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】回首過往，一代歌后鄧麗君因氣喘急性發作於泰國清邁猝逝，留給世人無限惋惜；影星林翠亦因氣喘突發在家中辭世。這些案例再再提醒，氣喘急性發作若未能在黃金時間內獲得有效處置，極可能迅速惡化為呼吸衰竭，生死往往只在一線之間。

近日，彰化地區即發生一起驚險的氣喘急救案例，所幸在具備「高級救護技術員」（EMT-P）資格的救護人員即時介入下，成功扭轉危局，充分展現彰化縣緊急醫療網「到院前醫療」的具體成果。

一名疑似氣喘患者日前突發急性呼吸困難，家屬緊急撥打 119 求助。隨車出勤的救護員抵達現場評估後，發現患者呈現嚴重支氣管痙攣徵象，情況危急。救護人員正是彰基醫學中心培訓的和美消防分隊高級救護技術員（EMT-P）-林建宏，他依專業評估判定為嚴重氣喘急性發作，立即依彰化縣消防局預立醫療流程，在救護車上給予複方支氣管擴張劑（Combivent）霧化吸入治療，並同步緊急後送至彰基。

由於藥物介入即時且精準，患者於送醫途中即明顯緩解支氣管痙攣，呼吸窘迫迅速改善、血氧濃度回升，降低可能需要氣管插管的危機，充分展現高級救護技術員於呼吸急症處置中的關鍵價值。

不同於過往到院前僅能給予氧氣並盡速送醫，透過預立醫療醫囑制度，高級救護技術員得以在救護車上即時啟動藥物治療，等同將急診室的關鍵處置移至第一線，真正落實「時間就是生命」的急救核心精神。

為使此類成功救援成為常態，彰基醫學中心持續投入資源強化第一線救護量能，於2025年承辦彰化縣「高級救護技術員（EMT-P）」訓練課程。除政府補助外，院方亦自籌經費投入逾新台幣五百萬元，協助培育高階救護專業人力。

高級救護技術員至少要經過1,296小時（相當於一般大學近兩年課程）的學科與術科密集訓練，內容涵蓋高級心臟救命術、創傷處置與急救藥物治療等。同一梯接受訓練的30名學員，全數通過衛生福利部嚴格甄試，成為消防局最佳生力軍。因此，彰化縣高級救護技術員人數提升至82人，大幅強化守護縣民生命安全的急救防護網。

彰基急診醫學部部長邱俊杰醫師表示，透過「培訓頂尖救護人才」與「落實到院前醫療」雙軌並進，彰基將持續與消防體系密切合作，確保每一位危急病患，從救護車門關上的那一刻起，即能獲得如同醫學中心等級的專業醫療照護。邱部長再次提醒，有呼吸道疾病患者於天氣轉冷時應特別留意症狀變化，避免冷空氣直接刺激氣道，規律使用控制型藥物；若出現藥物使用後未改善、說話困難或呼吸明顯吃力等警訊，應立即撥打119，及早由專業救護人員介入，讓患者得到最好的治療時機。