(影) 敘利亞阿勒坡再陷戰火! 政府軍與庫德族激戰3天 人道危機加劇

中東多地近日衝突同時升溫，敘利亞北部阿勒頗戰事持續擴大。據《路透社》報導，敘利亞政府軍與庫德族主導的敘利亞民主力量（SDF）在阿勒坡爆發激烈衝突，戰鬥已進入第 3 天。政府軍針對庫德族控制的謝赫馬克蘇德（Sheikh Maqsoud）與阿什拉斐葉（Ashrafieh）地區展開猛烈攻勢，並宣布相關區域為「封閉軍事區」，要求平民立即撤離。





敘利亞軍方表示，已展開針對庫德族人民自衛部隊（YPG）的定點軍事行動，但未公開行動規模與細節。儘管政府一度宣布停火，當地交火仍未停止。《路透社》指出，砲擊、坦克與無人機攻勢已迫使至少 13,500 名平民逃離家園，各方互相指責對方破壞停火與既有協議。

庫德族武裝組織。 圖 : 翻攝自第一軍情





由敘利亞總統艾哈邁德・沙拉（Ahmed al-Sharaa）領導的「沙姆解放組織」（HTS）亦對庫德族勢力發動進攻，進一步加劇阿勒頗周邊的安全與人道危機。《美聯社》指出，新一輪戰事可能已迫使數萬、甚至超過十萬名民眾流離失所，不少家庭透過人道走廊撤離，聯合國與國際人道組織呼籲各方降級衝突並保障平民安全。





相鄰的伊朗境內，庫德族群在反對最高領袖哈梅內伊政權的抗議行動中聲勢擴大，而土耳其境內的庫德族則持續面臨嚴格管控與打壓。《路透社》報導指出，土耳其政府表示若條件成立，願意對敘利亞局勢提供支援，但同時重申將庫德武裝視為「恐怖組織」，反對其在區域內擴大影響力。





與此同時，哈瑪斯於 8 日向以色列發射一枚火箭，但未成功命中目標，以色列空軍隨即對加薩地帶發動回擊。加薩衛生單位表示，空襲造成至少 11 人死亡。另有 2 名哈瑪斯成員在向以色列軍隊開槍時遭擊斃，顯示雙方緊張情勢仍未緩解。





