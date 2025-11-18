(影) 敘將向中「移交」400維吾爾戰士？ 大馬士革官員急澄清 網疑假消息

[Newtalk新聞] 在成功推翻統治數十年的阿薩德政權後，由總統艾哈邁德．沙拉 ( Ahmad ash-Shara ) 帶領的敘利亞過渡政府積極與世界各國互動，試圖提升敘利亞的國際地位。近期敘利亞外交部長阿薩德．席巴尼 ( Asaad al-Shaibani ) 出訪中國，並與中國外交部長王毅會面，外媒爆料稱敘利亞計畫向中國移交 400 名維吾爾戰士。針對相關報導，多位敘利亞官員公開進行反駁，敘利亞過渡政府可能「兔死狗烹」的行為也引發大量網友熱議。





根據《法國國際廣播電台》( RFI ) 報導，在敘利亞過渡政府成立後，沙拉就採取積極的行動，試圖與極端聖戰主義者劃清界線。一位匿名敘利亞政府消息人士接受《法新社》專訪時表示，席巴尼在當地時間 17 日與王毅會面時，「呼應中國方面的要求」，討論向中國政府移交 400 名維吾爾戰士的計畫。





一支由維吾爾志願者組成、曾參與奪取敘利亞第二大城市阿勒波的部隊，已正式被納編為敘利亞國防部第 84 師。 圖:翻攝自影片





報導稱，自從敘利亞 2011 年爆發內戰後，數千名外國武裝分子湧入當地，參與推翻阿薩德政權的戰鬥，其中就包含來自中國西北部地區的維吾爾族聖戰分子。在結束內戰後，沙拉解散了敘利亞境內的聖戰武裝組織，並任命多名維吾爾族戰士擔任過渡政府軍隊的指揮官，同時也成立了一支由維吾爾族人組成的部隊，預估部隊人數在 3,200 至 4,000 人之間。





然而，敘利亞過渡政府疑似為了推動與中國間的和平進程，選擇出賣共同推翻阿薩德的「維吾爾戰友」。在結束會談後，中國外交部發布公開聲明，強調敘利亞方面已在會議中做出承諾，不會允許任何組織利用敘利亞危害中國利益，外界質疑該聲明象徵著敘利亞過渡政府已經與北京當局達成共識。





大量全副武裝的維吾爾人乘坐深入敘利亞首都大馬士革的軍車。 圖：翻攝自 Inty熱點新聞 X 帳號





報導公布後，一位匿名的敘利亞外交部消息人士透過敘利亞國家通訊社《敘利亞新聞社》( SANA ) 進行公開反駁，否認當局準備將 400 名維吾爾戰士移交給中國政府，並批評相關報導「毫無根據」。截至目前為止，大馬士革與北京雙方仍尚未針對此事進行更進一步的說明。





許多網友也針對相關報導展開討論，對相關消息的真實性抱持著懷疑的態度。一位網友指出，雖然經常聽到「中國人出賣中國人」的消息，但幾乎沒有聽說過「穆斯林相互出賣」的案例，對敘利亞當局出賣穆斯林同胞的可能性表示質疑。另外也有網友表示，如果相關報導內容為真， 400 名維吾爾戰士將被移交給中國政府，「那剩下的維吾爾族部隊將作何反應，難道他們不會群起反抗嗎」，呼籲《RFI》針對相關消息進行更進一步的核實。





大量全副武裝的維吾爾人乘坐深入大馬士革的軍車。 圖：翻攝自 Inty熱點新聞 X 帳號





但也有網友支持敘利亞過渡政府處置維吾爾武裝分子，推測沙拉可能想「清除異己」，並消滅未來可能成為「小軍閥」的武裝團體。也有網友發表批評，認為敘利亞的「維吾爾聖戰分子」在中國人的眼中，就只是危害社會安全的「恐怖分子」，呼籲敘利亞向中國移交全部維吾爾武裝戰士「一口氣解決隱患」。





另外有網友分析表示，在席巴尼與王毅會面後，外媒第一時間就報導敘利亞當局可能出賣維吾爾戰士的事件，「按照過往經驗，此事有很高的機率是假新聞」。該名網友指出，西方媒體經常利用製造輿論的方式進行試探、施壓，推測《法新社》希望透過相關報導逼迫敘利亞臨時政府表態。

