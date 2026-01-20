(影) 教會牧師竟是ICE特工? 網批：難怪都要蒙面 白宮不惜一切代價這樣做......

[Newtalk新聞] 在重返白宮執政後，美國總統川普開始推行嚴格的移民政策，並透過聯邦政府的執法部門驅逐非法移民群體，相關行為引發國際輿論的廣泛關注。近期有消息稱，一位在明尼蘇達州明尼阿波利斯市教會的牧師被抗議民眾指認為美國移民和海關執法局( ICE )特工，該名牧師服務的教會也因此遭到大批示威群眾包圍。事件發生後，白宮方面緊急做出表態，強調將盡力保護基督徒且「絕不容忍類似事件再次發生」。





根據美國《福斯新聞》( Fox News ) 報導，當地時間 18 日，大批反移民抗議人士湧入一間位於明尼蘇達州明尼阿波利斯市內的一所教會，並指控在該教會內服務的主任牧師為蒙面執法的 ICE 特工，要求其放棄牧師相關職務並立即離開該座城市。針對民眾的抗議行為，該名牧師也在接受《福斯新聞》採訪時發出批評，認為「打斷基督徒禮拜活動」的行為十分可恥，「我必須採取行動，照顧我的信徒們」。

白宮發言人萊維特。 圖：翻攝自萊維特的Ｘ





X 推主「Liuping Xu」也補充稱，事件發生後，白宮新聞秘書萊維特透過記者會譴責抗議民眾的騷擾行為，強調川普總統與白宮當局「絕對不會容忍基督徒在神聖的禮拜場所遭到恐嚇或騷擾」、「我們將會不惜一切代價，保護身處於美國各地的基督徒，避免他們遭到有心人士的威脅」。





X 推主「rainbow7852」分析認為，此次發聲的抗議事件說明了 ICE 特工蒙面執法的真實原因，可能就與特工為了保護自己個人資訊、避免遭到報復有關。許多網友也認同該觀點，推測 ICE 特工可能也覺得自己針對移民群體的行為「見不得光」，才會以蒙面的方式進行執法，「他們不敢以真面目示人，就是怕被人『秋後算帳』」。





X 推主「烏克蘭戰爭．最新進展」則批評稱，這些基督教的神職人員缺乏普世價值、崇尚川普與其支持者帶來的「紅色恐怖」，「美妙的基督教可能只存在於電影之中」。

