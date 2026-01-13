影》教育部攜手會基會簽署永續宣言！公私協力推動淨零轉型

教育部、部屬館所及各基金會代表共同簽署「永續發展宣言」，會計研究發展基金會王怡心董事長（前排中）宣示攜手推動永續教育、淨零減碳與社會責任行動。（會研基金會提供）

教育部13日在國立海洋科技博物館舉辦「部屬館所與基金會共同永續發展宣言簽署典禮」，攜手會計研究發展基金會等單位，共同簽署永續發展宣言，展現教育體系以公私協力方式，推動永續治理與淨零行動的決心。

教育部終身教育司長梁學政表示，透過整合部屬館所與各個基金會的專業能量，教育部將逐步建立可執行、可追蹤、可持續推進的永續治理與淨零行動模式，深化教育體系在回應氣候變遷與永續發展議題上的角色。

會計研究發展基金會王怡心董事長（左）與教育部終身教育司梁學政司長（右）合影。（會研基金會提供）

會計研究發展基金會王怡心董事長（中）與海洋科技博物館王明源館長（右）合影。（會研基金會提供）

梁學政指出，面對氣候變遷所帶來的全球性挑戰，教育不僅是知識傳遞的場域，更應成為培育永續素養與行動力的重要平台。期盼透過此次跨單位合作，讓永續發展與淨零行動從教育體系出發，逐步擴散至社會各層面，發揮示範與引領效果。

廣告 廣告

本次簽署儀式以「公私協力、共同承諾」為核心精神，邀集教育部的部屬館所館長、電臺臺長及多家基金會代表齊聚一堂，透過宣言簽署與交流分享，展現教育體系跨域合作、共同推動永續治理與淨零行動的整體動能。

會基會董事長王怡心以數位簽名方式參加本次簽署，代表會基會宣示投入推動永續教育、淨零減碳與社會責任行動的長期承諾。

王怡心表示，永續發展不僅是理念倡議，更需要制度設計、專業支持與可查證的行動路徑；未來將持續結合教育體系與民間資源，擴大永續教育的影響力。

更多中時新聞網報導

胡瓜《下面一位》搭檔警犬慘被無視

川普兌政見 信用卡利率上限10％

帕拉斯FAMA慘被綠 專心衝事業